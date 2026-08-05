Alla Certosa di San Giacomo a Capri inaugurata la Biblioteca C. Knight

Il fondo comprende circa 6.600 volumi

Riceviamo e pubblichiamo.

È stata inaugurata la Biblioteca C. Knight, ospitata negli spazi un tempo destinati alla didattica, situati nel Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo, accanto al Museo Archeologico di Capri.

La biblioteca nasce dalla generosa donazione di Carlo Knight, scomparso il 20 giugno 2024, studioso appassionato della storia di Napoli e di Capri, che aveva espresso come ultimo desiderio quello di destinare il proprio patrimonio librario e archivistico alla Certosa di San Giacomo.

I figli e gli eredi, Eugénie Hélène Knight ed Eric Raimondo Knight, hanno confermato la volontà del padre, donando a titolo gratuito l’intera biblioteca.

Il fondo comprende circa 6.600 volumi, distribuiti su 211 metri lineari di scaffalature, oltre a un importante archivio documentario.

I materiali, finora conservati tra Capri, circa 5.000 volumi, e Napoli, circa 1.700 volumi, raccolgono preziose testimonianze dedicate all’archeologia, alla storia, all’arte e alla letteratura odeporica.

La Biblioteca C. Knight è parte integrante di una più ampia biblioteca pubblica in corso di realizzazione presso la Certosa di San Giacomo: un luogo aperto a tutti gli studiosi e alla comunità, dove è possibile studiare, riflettere e condurre ricerche.

L’accesso al pubblico è libero e gratuito. La biblioteca seguirà gli orari di apertura della Certosa di San Giacomo, 10:00 – 18:00.

Con questa donazione si realizza il desiderio di Carlo Knight: offrire alla comunità, agli studiosi e a tutti gli amanti di Capri un patrimonio culturale che possa essere conservato, valorizzato e reso liberamente fruibile, contribuendo alla conoscenza della storia e dell’identità dell’isola.