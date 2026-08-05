Campi Flegrei, attiva raccolta e distribuzione generi prima necessità

Zabatta: Sempre aperta l’area di attesa della Regione Campania presso l’ex base NATO e in arrivo assistenti sociali del sistema della Protezione Civile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Civile della Regione Campania ha attivato la raccolta di generi di prima necessità per i cittadini dei Campi Flegrei le cui abitazioni sono risultate inagibili.

Da domani mattina, presso la tensostruttura allestita dalla SMA Campania all’esterno del Palatrincone di Pozzuoli, su impulso dell’Assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, dalle 9:00 alle 19:00 gli operatori e i volontari, assicureranno il ritiro di generi di prima necessità utili alla popolazione che ha dovuto allontanarsi dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto.

Saranno raccolti indumenti nuovi, alimenti in scatola, pasta, latte in polvere, pannolini, giochi per bambini, prodotti per l’igiene personale e altri generi occorrenti.

Parallelamente alla raccolta avverrà la distribuzione alle persone sfollate che ne avranno la necessità.

L’Assessora Zabatta ha detto:

Il presidio infatti rappresenta un punto di riferimento concreto per la gestione degli aiuti e per assicurare una risposta ordinata e coordinata alle esigenze dei cittadini temporaneamente allontanati dalle proprie abitazioni.

La stessa Protezione Civile comunica che sono tuttora disponibili le due autobotti per la distribuzione di acqua ad uso sanitario, situate presso la cosiddetta Piazza a Mare (località Porto) e presso la scuola Trincone (zona Solfatara) e che l’area di Attesa della Regione Campania presso l’ex base NATO di Bagnoli è regolarmente aperta.

Sono stati inoltre attivati dalla Protezione civile regionale, attraverso il Dipartimento nazionale, a supporto del Comune di Pozzuoli, per la gestione dei servizi emergenziali ai cittadini e soprattutto alle fasce fragili della popolazione, gli assistenti sociali professionali di ASPROC (Associazione assistenti sociali per la Protezione Civile).