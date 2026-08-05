Napoli, incendio alla sede della Municipalità 1

Il Sindaco Manfredi: ‘Condanniamo con fermezza ogni forma di vandalismo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono la più sentita vicinanza alla Municipalità 1 per il grave episodio verificatosi nella notte, quando un incendio, presumibilmente causato da un atto vandalico, ha colpito la sede dell’Ente.

Le fiamme, partite dal lato che affaccia su via Giordano Bruno, hanno raggiunto il secondo piano dello stabile, provocando danni a vetri e tapparelle, in particolare agli uffici del Vicepresidente e delle assistenti sociali.

Così il Sindaco Manfredi:

Alla Presidente Giovanna Mazzone, a tutti gli amministratori e ai dipendenti che operano all’interno della Municipalità va la nostra piena solidarietà. Al contempo, condanniamo con fermezza ogni forma di vandalismo e di violenza nei confronti dei luoghi pubblici. Simili gesti compromettono l’attività di chi quotidianamente è impegnato al servizio della comunità. Il rispetto dei beni e degli spazi della collettività è un valore fondamentale per la convivenza civile.

Il Presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzone, afferma: