Roma Fringe Festival 2026 al Teatro Vascello

Dal 13 al 24 luglio 15 spettacoli in concorso, la nuova sezione Stand Up Comedy e Fringe Movie: il Festival raddoppia le candidature e consolida il suo ruolo di osservatorio della nuova scena contemporanea

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna il Roma Fringe Festival, uno degli appuntamenti più significativi dedicati al teatro indipendente e alle nuove drammaturgie in Italia.

Dal 13 al 24 luglio 2026 sarà il Teatro Vascello a ospitare interamente la nuova edizione del Festival, che da quest’anno si arricchisce di un importante elemento di continuità e sviluppo: la manifestazione è infatti coprodotta dal Teatro Vascello, rafforzando il dialogo tra una delle realtà più riconosciute della scena romana e un progetto nato per sostenere e valorizzare le nuove espressioni del teatro contemporaneo.

Quindici spettacoli in concorso animeranno il cartellone 2026, componendo un mosaico di linguaggi, visioni e percorsi artistici differenti. Un’edizione che registra un dato particolarmente significativo: le iscrizioni al Festival sono raddoppiate rispetto allo scorso anno, confermando la capacità del Roma Fringe Festival di intercettare una comunità artistica sempre più ampia e di rappresentare un luogo privilegiato di incontro tra compagnie, autrici e autori, interpreti e pubblico.

Il Festival continua così il proprio percorso come piattaforma dedicata alla ricerca e alla promozione del teatro indipendente, offrendo uno spazio concreto alle realtà emergenti e alle progettualità che attraversano il presente con strumenti nuovi, interrogando la contemporaneità attraverso la parola, il corpo, la memoria e la sperimentazione scenica.

Fabio Galadini, Direttore del Roma Fringe Festival, dichiara:

Il raddoppio delle candidature di questa edizione racconta un’esigenza forte: quella di avere luoghi capaci di accogliere e sostenere il nuovo teatro italiano. Il Roma Fringe Festival nasce proprio con questa vocazione, essere uno spazio di ascolto e di confronto per artiste e artisti che costruiscono nuovi immaginari e nuove forme di racconto. La collaborazione con il Teatro Vascello rappresenta un passaggio fondamentale, perché permette al Festival di consolidare la propria identità e di offrire agli spettacoli selezionati non soltanto visibilità, ma un percorso reale di crescita e di relazione con il sistema teatrale. Il nostro obiettivo resta quello di creare una comunità attorno alla scena indipendente e di accompagnare il talento nei suoi percorsi futuri.

Anche per questa edizione la selezione degli spettacoli si svilupperà attraverso una prima fase eliminatoria, dal 13 al 23 luglio, con le rappresentazioni ospitate al Teatro Vascello, e una serata finale, in programma venerdì 24 luglio alle ore 19:00, durante la quale saranno presentati i tre spettacoli finalisti scelti dalla giuria composta dalle direttrici e dai direttori dei teatri appartenenti al circuito Zona Indipendente.

Accanto al concorso teatrale, il Roma Fringe Festival 2026 amplia ulteriormente il proprio sguardo attraverso nuove sezioni dedicate ai linguaggi contemporanei.

Nasce infatti una sezione dedicata alla Stand Up Comedy, ospitata nel Foyer del Teatro Vascello, che propone due appuntamenti capaci di esplorare le nuove forme della comicità d’autore e del racconto dal vivo, confermando la vocazione del Festival a intercettare le trasformazioni della scena contemporanea.

Debutta, inoltre, Fringe Movie, una sezione dedicata al cinema breve indipendente internazionale, che raccoglie cortometraggi arrivati da Stati Uniti, Canada, Pakistan, India, Croazia e Italia.

Un progetto che amplia la dimensione del Festival aprendosi al dialogo tra arti performative e immagini, tra racconto teatrale e linguaggi audiovisivi. Il luogo delle proiezioni sarà comunicato prossimamente.

Programma

Lunedì 13 luglio

• ‘Pigiama Party’ – ore 19:00 (Roma)

Regia e drammaturgia di Martina Badiluzzi

con Viviana Barboni, Camilla Benzi Alice Casales, Tiziana Di Tella, Caterina Petrarulo

Drammaturgia musicale ed esecuzione da l vivo

a cura di Roberta Russo (Kyoto)

Disegno luci di Matteo Bergonzoni

Supervisione della partitura fisica a cura di Roberta Racis

• ‘Mi chiamavano Tina. Sulle tracce di una rivoluzionaria antifascista’ – ore 20:30 (Trento)

di e con Manuela Fischietti

regia Maura Pettorruso

disegno luci Luca Dè Martini di Valle Aperta

ricerca storico-documentaria Lorenzo Vicentini

• ‘Quello che tu hai fatto a me’ – ore 22:00 (Roma)

drammaturgia Achille Mandolfo e Giovanni Gazzanni

regia Giovanni Gazzanni

con Achille Mandolfo, Andrea Grasso, Luca Cicolella, Giulia Eugeni

sound Designer/Musiche originali Vincenzo Pizzi e dalla voce di Andrea Piersimoni

Martedì 14 luglio

• ‘Quello che tu hai fatto a me’ – ore 19:00 (Roma)

• ‘Pigiama Party’ – ore 20:30 (Roma)

• ‘Mi chiamavano Tina. Sulle tracce di una rivoluzionaria antifascista’ – ore 22:00 (Trento)

Mercoledì 15 luglio

• ‘Fine’ – ore 19:00 (Roma)

Uno spettacolo di Gianluca Zaccaria

con Gianluca Zaccaria e Lo straqen

musica di Lo straqen

• ‘Castagne Matte’ – ore 20:30 (Trento)

un testo di Denis Fontanari e Carlo Orlando

con Denis Fontanari e Candirù

musiche originali Candirù

• ‘Due Pesci’ – ore 22:00 (Roma)

scritto e diretto da Roberto Santo

con Domenico Panarello e Francesco Bonaccorso

movimenti scenici di Irasema Carpinteri

Giovedì 16 luglio

• ‘Due Pesci’ – ore 19:00 (Roma)

• ‘Fine’ – ore 20:30 (Roma)

• ‘Castagne Matte’ – ore 22:00 (Trento)

Venerdì 17 luglio

• ‘Masnada Quest – Trova Margherita’ – ore 19:00 (Roma)

drammaturgia Leonardo Alberto Lutrario

con Leonardo Alberto Lutrario e Giacomo Toccacelli

• ‘Ex Pose Me’ – ore 20:30 (Brindisi)

con Ilenia Sibilio e Giulia Alò

Ideazione, drammaturgia e regia David Marzi

aiuto regia Teresa Cecere

musiche originali Alessandra Orlando e Giulia Alò

coreografia Francesco Biasi

• ‘Bajkal, Geologia acquatica dell’amore panico’ – ore 22:00 (Roma)

di e con Beatrice Valeri e Sarah Paoletti

Sabato 18 luglio

• ‘Bajkal, Geologia acquatica dell’amore panico’ – ore 19:00 (Roma)

• ‘Masnada Quest – Trova Margherita’ – ore 20:30 (Roma)

• ‘Ex Pose Me’ – ore 22:00 (Brindisi)

Domenica 19 luglio

Stand Up Comedy – Foyer Teatro Vascello

• ‘Mi riconoscete?’ – ore 21:00 (Fano)

di e con Angelo Curci

• ‘Così, su due piedi’ – ore 22:00 (Roma)

di e con Angelo Curci

Lunedì 20 luglio

• ‘Mancanza di stelle’ – ore 19:00 (Roma)

di e con Maria Lomurno

• ‘Il corpo di Matteotti’ – ore 20:30 (Roma)

regia Andrea Baldoffei

con Andrea Baldoffei e Matteo Vairo

liberamente ispirato al libro omonimo di Italo Arcuri

con il patrocinio della fondazione Giacomo Matteotti ETS

• ‘The Kisser – Divoratrice di bocche’ – ore 22:00 (San Benedetto del Tronto)

di e con Martina Gabrielli

Martedì 21 luglio

• ‘The Kisser – Divoratrice di bocche’ – ore 19:00 (San Benedetto del Tronto)

• ‘Mancanza di stelle’ – ore 20:30 (Roma)

• ‘Il corpo di Matteotti’ – ore 22:00 (Roma)

Mercoledì 22 luglio

• ‘Left Blank’ – ore 19:00 (Roma)

scritto e interpretato da Federico Di Dedda

regia Anna Chiara Giordani

• ‘C’ho la scoliosi. Ode all’impossibilità (fisica, giuro!) di tenere la schiena ben dritta’ – ore 20:30 (Avezzano)

di Marta Bulgherini

con Marta Bulgherini e Camilla Tagliaferri

regia di Marta Bulgherini

• ‘Due, canto di balene per pinguini soli’ – ore 22:00

con Mattia Lauro, Claudia Nicolazzo

testo Mattia Lauro

regia Greta Bendinelli, Mattia Lauro

Giovedì 23 luglio

• ‘Due, canto di balene per pinguini soli’ – ore 19:00

• ‘Left Blank’ – ore 20:30 (Roma)

• ‘C’ho la scoliosi. Ode all’impossibilità (fisica, giuro!) di tenere la schiena ben dritta’ – ore 22:00 (Avezzano)

Venerdì 24 luglio

Finale Roma Fringe Festival 2026 – ore 19:00

con i tre spettacoli finalisti selezionati dalla giuria di Zona Indipendente.

Giuria e premi

Anche quest’anno la selezione nella fase eliminatoria sarà affidata alla giuria composta dalle direttrici e dai direttori dei teatri aderenti al circuito Zona Indipendente, che assegnerà i premi:

• Migliore Regia

• Migliore Drammaturgia

• Premio Speciale Off

• Migliore Attrice

• Migliore Attore

I tre spettacoli finalisti si confronteranno nella serata conclusiva del 24 luglio, valutati dalla giuria finale.

Il vincitore riceverà il Premio Migliore Spettacolo Roma Fringe Festival 2026, che prevede una tournée di repliche nei teatri italiani aderenti al circuito Zona Indipendente nella stagione 2026/2027.

Verranno inoltre assegnati:

• Premio della Critica, assegnato da una giuria presieduta dalla direttrice di Limina Teatri Letizia Bernazza e composta dai critici Laura Novelli e Carlo Lei.

• Premio Alessandro Fersen, assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen.

Per tutte le informazioni:

www.romafringefestival.it

Biglietto: 12 euro

Prenotazioni:

Teatro Vascello

botteghino@teatrovascello.it

Tel. 06 5881021 – 06 5898031