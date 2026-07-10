ABC, Manfredi incontra sindacati

Organizzazioni parteciperanno al percorso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato i sindacati CGIL, CISL, UIL confederali, di categoria e le RSU per condividere, prima di assumere le decisioni necessarie, il percorso di trasformazione di ABC da azienda speciale in ‘ABC Società per azioni Benefit’.

Con questo particolare tipo di forma societaria, la responsabilità sociale diventa parte integrante del modello di business attraverso l’obbligo statutario di utilizzare i profitti per generare impatti positivi sulla società e sull’ambiente.

Tale trasformazione si rende necessaria per assicurare, nel quadro legislativo attuale, la gestione totalmente pubblica e in house dell’acqua come bene comune.

Questa scelta societaria prevede nello Statuto la totale proprietà pubblica, impedisce la partecipazione di privati e destina le risorse esclusivamente allo scopo sociale, al miglioramento ambientale del territorio e della comunità, in piena trasparenza e controllo.

I sindacati, prendendo atto positivamente della scelta dell’Amministrazione di coinvolgere preventivamente le OOSS nell’incontro a cui hanno partecipato anche gli Assessori Baretta e Cosenza, hanno condiviso il percorso e le finalità annunciate, in piena continuità con la esperienza della azienda speciale, e considerano necessario partecipare attivamente, sia nella fase di realizzazione che di successiva gestione della nuova Società.

Il Sindaco Manfredi ha sottolineato: