Napoli accoglie i bambini del Sahara

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La città di Napoli ospita dieci bambini saharawi nell’ambito di un progetto nazionale di accoglienza.

Nell’aula consiliare del Comune alcuni esponenti delle istituzioni hanno dato oggi pomeriggio il benvenuto ai bambini. Curato dall’associazione Tiris, il progetto di accoglienza è sostenuto con donazioni e coi fondi del 5 per mille.

Il popolo saharawi vive nel Sahara Occidentale, in una terra desertica lontana dal mare. Proclamata nel 1976, la Repubblica Saharawi è solo in parte riconosciuta a livello internazionale.