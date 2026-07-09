Roma – Lido, Ghera: Un treno in più sulla linea

L’Assessore: ‘I bandi sono stati pubblicati e si sta provvedendo alla formazione del personale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera ha effettuato oggi pomeriggio un sopralluogo alla stazione di Cristoforo Colombo della Roma – Lido dove è entrato in servizio un ulteriore treno CAF acquistato dalla Regione ad ottobre 2025 con un investimento di 5 milioni di euro.

L’accordo iniziale prevedeva un importo di 3,2 milioni da versare ad ATAC a fronte di una permuta di uno dei rotabili della flotta Cotral in manutenzione.

Dopo interlocuzione fra l’Assessore Ghera e Roma Capitale si è valutato di procedere direttamente ad una proposta di acquisto per un importo di 5 milioni di euro aumentando, quindi, la flotta a disposizione.

L’Assessore Ghera ha dichiarato:

L’incremento del numero di treni revisionati in servizio sulla Roma – Lido, che ad oggi sono 11, insieme alle attività sull’infrastruttura e sulle stazioni, sono frutto di investimenti della Regione e del Governo che hanno come obiettivo quello di rendere il servizio sempre più regolare migliorando le storiche criticità della linea.

Per quanto riguarda i lavori sulla linea aerea, a causa delle criticità legate alle interferenze con i cavi di ATAC in corrispondenza della Metro B e ai rinvenimenti archeologici, i lavori hanno necessitato una riorganizzazione del crono programma, che ha provocato un ulteriore prolungamento della chiusura del servizio che ad oggi si interrompe alle ore 21:00.

Alla luce dei disagi che tale chiusura anticipata crea all’utenza, l’Assessore Ghera ha dato indicazione di posticipare già dalla fine di luglio l’orario di chiusura garantendo il servizio fino alle ore 22:30.

Quanto alle frequenze, l’Assessore Ghera dichiara:

la Regione Lazio ha da tempo autorizzato Cotral ad assumere le figure di macchinisti e capitreno. I bandi sono stati pubblicati e si sta provvedendo alla formazione del personale. Per questo, fra fine settembre ed inizio ottobre, abbiamo dato disposizione di incrementare le corse in modo da ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

I lavori sulla Roma – Lido avviati e realizzati dalla Giunta Rocca

La fotografia della Roma – Lido a marzo 2023, quando si insedia la giunta Rocca, ritrae una tratta con stazioni obsolete, con ascensori e scale mobili spesso inaccessibili, rotaie e linea aerea mai sostituite, una flotta di treni con milioni di chilometri percorsi, senza mai essere stati sottoposti ad un piano di revisione e manutenzione, privi di aria condizionata e il più delle volte fermi per guasti. All’epoca i treni in servizio erano appena 6 mentre 5 rotabili erano in attesa di revisione.

A distanza di tre anni, grazie ad un piano straordinario di interventi portato avanti dalla Giunta, la ferrovia Roma – Lido può contare su stazioni rinnovate e accessibili, nuove stazioni come quella di Acilia sud – Dragona, aperta dopo 18 anni di attese, le nuove Giardino di Roma e Mezzocammino i cui cantieri sono stati avviati.

L’infrastruttura è stata oggetto di una riqualificazione profonda che ha portato al rinnovamento dell’armatura e al rifacimento della linea aerea i cui lavori sono ancora in corso e che necessitano di lavori notturni per mantenere la linea attiva di giorno, con conseguenze sulla tempistica.

La flotta dei treni, grazie al piano di manutenzione straordinario messo a punto da Cotral, è passata da 6 in servizio e 5 in revisione ad un totale di 12 rotabili (9 Caf e 3 Ma 200) di cui 11 che ad oggi sono revisionati, mentre su tutti è funzionante l’aria condizionata.

Le attività nel dettaglio

Su indicazione della Regione Lazio, ASTRAL, la società regionale che gestisce l’infrastruttura, ha avviato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, molti dei quali mai realizzati prima.

La Regione Lazio si è avvalsa di RFI – Italfer per effettuare sulla linea importanti lavori di manutenzione straordinaria, gli interventi più importanti riguardano:

⁃ Il rifacimento completo dell’armamento della ferrovia che aveva ormai raggiunto il limite di vita utile (quasi 30 anni) e che è stato completato nel 2024

⁃ Il rifacimento e adeguamento normativo della linea aerea, lavoro che è nel pieno delle attività, prevede la sostituzione completa della linea aerea e delle apparecchiature di alimentazione, l’adeguamento dei sistemi di messa a terra e la modernizzazione dei punti di sezionamento, così da garantire maggiore affidabilità, sicurezza e capacità della linea. Il valore complessivo dell’investimento è di circa 30 milioni di euro, comprensivo di tutte le spese, finanziato con risorse PSC 14/20 e FSC 21/27.

Il rinnovo della linea di contatto costituisce uno degli interventi strategici per incrementare affidabilità, regolarità dell’esercizio e prestazioni dell’infrastruttura.

L’intervento prevede il rinnovo integrale della catenaria con l’incremento della sezione dei conduttori da 320 mm² a 440 mm² ed è articolato in tre lotti esecutivi affidati a ESIM S.r.l., Salcef S.p.A. e Alstom S.p.A. Alla data odierna l’intervento registra un avanzamento complessivo del 60%, con un livello di completamento pari al 78% per il lotto ESIM, al 65% per il lotto Alstom e al 51% per il lotto Salcef.

Sul piano economico, l’avanzamento ha raggiunto il 60%, cui si aggiunge il valore dei materiali forniti direttamente da RFI. Nel corso dell’esecuzione sono emerse criticità legate alle interferenze con i cavi MT di ATAC in corrispondenza della Metro B, ai rinvenimenti archeologici e al necessario coordinamento con gli interventi ASTRAL di riqualificazione delle stazioni e realizzazione delle nuove fermate. Tali circostanze hanno comportato la necessità di sviluppare varianti progettuali e di rimodulare il cronoprogramma.

Pur avendo determinato uno slittamento rispetto alla pianificazione originaria, le criticità sono costantemente presidiate attraverso un rafforzamento del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, la revisione delle sequenze realizzative e l’anticipazione delle lavorazioni non interferenti, con l’obiettivo di contenere al massimo gli impatti sui tempi di completamento dell’intervento.

⁃ A settembre 2025 ASTRAL ha pubblicato un bando relativo al Piano 2025-2028 di manutenzione ordinaria e straordinarie delle ferrovie Roma – Lido e Roma – Civita Castellana – Viterbo per un valore di 130 milioni di euro.

⁃ Cavalcaferrovia Giulio Rocco. Demolizione effettuata la prima settimana di agosto 2025, sostituzione nuovo ponte il 6 settembre 2025. L’apertura del ponte è avvenuta il 15 gennaio 2026.

Interventi di riqualificazione e nuova costruzione stazioni realizzati da ASTRAL

È in corso l’attività di rinnovo delle stazioni della linea, l’attività operata a cura di ASTRAL (le attività riguardano operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria) riguarda le seguenti stazioni:

⁃ Riqualificazione dei servizi igienici delle stazioni di Cristoforo Colombo, Stella Polare, Lido centro, Roma Porta San Paolo. (1 mln di euro) – lavori completati. L’intervento consiste nella riqualificazione completa dei fabbricati adibiti a servizi igienici destinati sia all’utenza che al personale dipendente, intervenendo negli spazi interni e, per i corpi di fabbrica isolati, nei prospetti e nelle impermeabilizzazioni

⁃ Tor di Valle (completato): Il progetto esecutivo ha previsto la realizzazione: del nuovo fabbricato viaggiatori, dotato di atrio, locale agente di stazione, biglietteria e servizi igienici per il personale e per il pubblico; la realizzazione di un sottopasso pedonale per l’attraversamento dei binari; l’installazione di scale mobili ed ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche; la ristrutturazione del fabbricato esistente; la parziale copertura delle banchine con pensiline in struttura metallica; rifacimento degli impianti di stazione; la realizzazione di percorsi per non vedenti e le sistemazione delle aree esterne.

⁃ Nuova stazione di Acilia Sud Dragona – 9,5mln (incluso lavori alla stazione di Tor Di Valle) inaugurata ad agosto 2025 e partiti i lavori per il sovrappasso pedonale. Il progetto esecutivo ha previsto la realizzazione della nuova fermata parallela alla esistente linea ferrovia Roma – Lido, lato Acilia.

La nuova fermata presenta due livelli fuori terra; il piano a quota strada composto di atrio, biglietteria, locali commerciali e servizi ed un primo piano a livello banchine che prevede spazi anche per uffici. Le banchine presentano una lunghezza pari a m.150 e una larghezza di m.4; esse sono inoltre dotate di pensiline in struttura metallica per una lunghezza di circa m.100.

L’intervento ha previsto la realizzazione di un sottopasso per l’attraversamento degli esistenti binari infisso a spinta. Completano l’intervento: la realizzazione di discenderie di collegamento tra sottopasso e banchine con l’installazione di scale mobili ed ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Impianti idraulici, elettrici e meccanici e le sistemazioni esterne.

⁃ Castel Fusano e Cristoforo Colombo (1,4mln completati): L’ intervento ha riguardato la riqualificazione della stazione di Cristoforo Colombo con interventi di revisione delle murature, degli intonaci, dei pavimenti, sistemazione delle pensiline e delle banchine di stazione con particolare riferimento alle strutture portanti da risanare e revisione dell’impermeabilizzazione delle coperture sia del fabbricato viaggiatori che delle pensiline. Inoltre, è stata completata la riqualificazione di Castel Fusano con gli interventi non contemplati nell’appalto in fase di avvio (bar stazione, muri portanti banchina e giardini).

⁃ Riqualificazione delle stazioni di Casal Bernocchi e Tor di Valle. Importo finanziamento: € 2.574.237,96. L’intervento riguarda la riqualificazione della stazione di Casal Bernocchi con interventi sui corpi di fabbrica sia all’esterno che all’interno, con revisione delle murature, degli intonaci, dei pavimenti, adeguamento degli impianti elettrici e dell’illuminazione, sistemazione delle pensiline e delle banchine di stazione e rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture sia del fabbricato viaggiatori che delle pensiline.

Per Tor di Valle si interverrà sulle parti escluse dall’appalto in corso di realizzazione avviato a metà degli anni 10 dell’attuale secolo da Atac ed affidato ad Italiana Costruzioni; gli interventi riguarderanno la ristrutturazione della scala lato Via Ostiense di accesso alla stazione, il rifacimento della pavimentazione e dei parapetti della banchina e delle scale di accesso alla banchina.

⁃ Riqualificazione della stazione di Stella Polare. Importo finanziamento: € 3.042.402,07. L’intervento riguarda la riqualificazione delle stazioni con interventi sui corpi di fabbrica sia all’esterno che all’interno, con revisione delle murature, degli intonaci, dei pavimenti, adeguamento degli impianti elettrici e dell’illuminazione, sistemazione delle pensiline e delle banchine di stazione e rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture sia del fabbricato viaggiatori che delle pensiline con applicazione di pareti ventilate su alcune parti delle stazioni.

Lavori in corso

⁃ Riqualificazione della stazione di Ostia Antica. Cantiere avviato il 9 giugno 2026. Importo finanziamento: € 8.418.000,00.

Il progetto prevede, fra le altre cose, l’ampliamento del fabbricato viaggiatori esistente, la riqualificazione architettonica delle discenderie e del sottopasso che collega i due binari, la sostituzione delle attuali pensiline con un sistema modulare in carpenteria che integra l’arredo urbano e l’esposizione di reperti archeologici, il rifacimento pavimentazione banchine con rinnovo dei percorsi per ipovedenti dotati di tecnologia LVE.

Attualmente la superficie della Stazione di Ostia Antica, la cui costruzione risale alla fine degli anni 50, è distribuita su due livelli per un totale di circa 750 mq e si prevede una riqualificazione degli spazi con una razionalizzazione dei flussi, da realizzarsi anche con un parziale aumento di volumetria corrispondente a circa 320 mq di SUL totale destinati a servizi e connettivi.

I lavori, che verranno eseguiti garantendo la continuità dell’esercizio ferroviario, avranno inizio partendo dall’ampliamento del lato nord-ovest. Verrà demolito il piccolo fabbricato che ad oggi ospita i servizi igienici e verrà subito eseguito quanto necessario per garantire la continuità degli impianti. Nel progetto si prevede la realizzazione di un percorso espositivo permanente che introduca il passeggero/visitatore alla città archeologica.

Questo percorso, da realizzarsi in collaborazione diretta con la Soprintendenza, prevede la possibilità di integrare alcuni reperti archeologici con le strutture delle pensiline immergendo il visitatore in un contesto che alterni moderno e antico in una continuità espositiva e funzionale: le banchine, da spazi dedicati all’attesa, si trasformano in luoghi lungo cui ammirare reperti e ricevere informazioni e collegamenti utili alla rete culturale del territorio.

Il linguaggio espressivo sia nella scelta dell’arredo urbano che in quello dei pannelli informativi di riferimento sarà lo stesso adottato dagli altri siti di interesse e il dialogo che le diverse centralità urbane avranno fra loro sarà un filo conduttore utile per la lettura del territorio, in particolar modo il sito archeologico del Parco di Ostia antica di cui la stazione si propone come “ingresso” ideale.

⁃ Porta San Paolo. Importo finanziamento: € 2.582.000,00 (Fondi Giubileo 2025)

⁃ Acilia. Importo finanziamento: € 1.750.000

Descrizione intervento e attività principali:

Ripristino dei tratti ammalorati del rivestimento in ceramica della stazione;

Rifacimento dell’impermeabilizzazione di tutte le coperture sia del fabbricato viaggiatori che dei fabbricati annessi alla stazione, comprese le sottostazioni elettriche;

Rifacimento della pavimentazione della banchina con pavimentazione in betonelle;

Ripristino dei muri portanti di banchina in cls e muratura;

Sostituzione delle coperture trasparenti delle discenderie;

Rifacimento tinteggiature interne del fabbricato viaggiatori;

Rifacimento del giardino sul binario pari e realizzazione delle recinzioni interne;

Tombamento del vecchio sottopassaggio con posa di canalizzazioni passacavi;

Ristrutturazione fabbricato Capo Stazione (sia a livello di intonaci che di pavimenti interni e sistemazione della copertura);

Ristrutturazione edificio vecchia sottostazione elettrica.

⁃ Vitinia. Importo finanziamento: € 1.250.000,00

Descrizione intervento e attività principali:

Sostituzione completa del rivestimento in ceramica della stazione con intonaco;

Rifacimento dell’impermeabilizzazione di tutte le coperture sia del fabbricato; viaggiatori che dei fabbricati annessi alla stazione;

Rifacimento tinteggiature interne del fabbricato viaggiatori;

Rifacimento della pavimentazione dell’ingresso, dell’atrio e delle discenderie;

Sostituzione delle coperture trasparenti delle discenderie e del sovrappasso di stazione;

Ristrutturazione del locale ACEI e del vecchio fabbricato viaggiatori

⁃ Avviati i lavori di realizzazione delle due nuove stazioni: Torrino – Mezzocammino e Giardino di Roma.

Ascensori e scale mobili

⁃ Su tutta la linea è stato completato un piano di revisione generale ed ampliamento di scale mobili e ascensori mai realizzato prima. Sono state eliminate le barriere architettoniche sulla linea e ad oggi tutti gli impianti risultano funzionanti.

La situazione ereditata dopo il subentro della Regione Lazio nella gestione della Roma-Lido, in data 1° luglio 2022, registrava per le scale mobili un fermo di 9 impianti su 12 (75%).

Una situazione ancora più critica è quella ereditata sugli ascensori: al 31 dicembre 2022, infatti, erano in funzione appena 4 ascensori su 20, con un fermo dell’80% per scadenze delle revisioni generali e adeguamenti normativi.

Al 31 dicembre 2023 ASTRAL ha messo in esercizio il 100% delle scale mobili, mentre per quanto riguarda gli ascensori al 31 dicembre 2024 ha provveduto al ripristino del 100% degli impianti.