Aggressione al Cardarelli di Napoli, UGL Salute: ‘Violenza inaccettabile’

Riceviamo e pubblichiamo.

L’UGL Salute esprime piena solidarietà e vicinanza all’operatrice socio-sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, vittima di una grave aggressione mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio dei pazienti.

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, dichiara:

Quanto accaduto rappresenta l’ennesima, intollerabile dimostrazione di come medici, infermieri, OSS e tutto il personale sanitario siano ormai quotidianamente esposti a rischi che nulla hanno a che vedere con la loro missione di cura.

È inaccettabile che chi dedica la propria professionalità all’assistenza debba temere per la propria incolumità.

Esprimiamo la nostra vicinanza alla lavoratrice aggredita, alla quale auguriamo una pronta guarigione. Al tempo stesso rivolgiamo un ringraziamento ai colleghi e al personale di sicurezza che sono intervenuti tempestivamente, evitando conseguenze ancora più gravi.

Non possiamo più limitarci a commentare episodi che si ripetono con una frequenza allarmante: è necessario rafforzare concretamente i sistemi di prevenzione, incrementare gli organici, garantire una presenza adeguata delle Forze dell’ordine nei presidi più esposti e applicare con rigore tutte le misure di tutela previste dalla normativa.