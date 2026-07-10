Città Metropolitana Napoli consegna PC per premiare merito scolastico

Cerimonia in sala Borsellino con il Consigliere delegato alla scuola Giuseppe Gargiulo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno, risultati, meritocrazia: sono questi i valori al centro del Premio al Merito Scolastico, l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli che ha visto protagonisti i primi istituti scolastici del territorio metropolitano, premiati con la consegna di computer portatili destinati agli studenti più meritevoli.

La Città Metropolitana ha stilato una graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5716 del 26/06/2026, del Premio, giunto alla sua seconda edizione.

Un’iniziativa che, nel suo complesso, porterà alla distribuzione di 251 computer portatili, uno strumento concreto per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e di studio.

Alla cerimonia di consegna ha preso parte il Consigliere Delegato alla Scuola e all’Area Nord, Giuseppe Gargiulo, anche in rappresentanza di Ilaria Abagnale, consigliera alla scuola per i Comuni della zona Flegrea Giuglianese, della zona Interno Vesuvio – Nolano, della zona Costa Vesuvio-Sorrentino.

Il Consigliere Gargiulo ha dichiarato:

Premiare il merito significa credere nel futuro dei nostri ragazzi. Con questa iniziativa la Città Metropolitana di Napoli non si è limitata a consegnare un dispositivo tecnologico, ma ha lanciato un messaggio chiaro: l’impegno e i sacrifici di ogni studente hanno un valore che il nostro Ente riconosce e sostiene concretamente. Ringrazio le scuole del territorio, che ogni giorno lavorano al nostro fianco per costruire percorsi di crescita, opportunità e speranza per le nuove generazioni.

Ieri la prima giornata di consegna alla quale seguirà una seconda giornata il 16 luglio, e poi altre due a settembre.

Questi gli istituti coinvolti nelle due giornate di luglio 2026, da Napoli all’area vesuviana, dai comuni dell’hinterland fino all’isola d’Ischia: liceo Alberti, Bixio, Braucci, Brunelleschi, liceo Statale Buchner Ischia, Cantone, Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, Caro, Caselli, Cartesio, Colombo di Marigliano, Comenio, Cuoco-Campanella, Da Vinci di Napoli, De Bottis, Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio, Diaz Ottaviano, Don Geremia Piscopo, Don Milani di Gragnano, Don Milani di Napoli, ISIS Europa Pomigliano, Fermi Gadda, Filangieri Frattamaggiore, Flacco di Portici, Fonseca di Napoli, Galiani Napoli, Gandhi di Casoria, Artemisia Gentileschi di Napoli, G. Bruno di Arzano, Grandi di Sorrento, Imbriani di Pomigliano.