Campania: programmi annuali beni confiscati, diritto allo studio

Fiola: Soddisfatta per proficuo lavoro su temi rilevanti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La VI Commissione Consiliare Permanente, Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali, presieduta dalla Consigliera regionale Bruna Fiola, PD, e con la partecipazione ai lavori del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dell’Assessore Regionale alla ‘Cultura, Eventi, Personale’, Onofrio Giustino Angelo Cutaia, ha espresso parere favorevole, a maggioranza con l’astensione della minoranza, al ‘Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati’, al ‘Programma annuale degli interventi per il diritto alla studio universitario Anno Accademico 2026/2027’ e ha approvato all’unanimità le ‘Misure di attuazione della L.R. 15/06/2007 n. 6 Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo’ e il Programma Triennale (2026 – 2028) di investimento e promozione dello Spettacolo’.

Tutti i provvedimenti sono stati proposti dalla Giunta regionale.

Sul ‘Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati’, il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese, Consigliere regionale del M5S, Luca Trapanese, ha evidenziato che

per il loro utilizzo, occorre definire anche nuove forme di housing sociale, capaci di rispondere al crescente disagio abitativo e di accogliere persone anziane, persone con disabilità, cittadini senza casa, nuclei colpiti da sfratto e altre condizioni di fragilità.

L’obiettivo è costruire modelli di accoglienza stabili, inclusivi e rispettosi dei bisogni delle persone più vulnerabili, ampliando, previa verifica della fattibilità normativa a livello statale, l’orizzonte temporale del ‘Dopo di Noi’ e garantendo continuità ai percorsi di cura, autonomia e inclusione.

Sul ‘Programma annuale degli interventi per il diritto alla studio universitario Anno Accademico 2026/2027’ è intervenuta la Consigliera Segretaria, Lucia Fortini, consigliera regionale di ‘A Testa Alta’, per rimarcare

l’importanza del lavoro che è stato realizzato dalla Regione in questi anni, basti pensare che, nel 2016, il contributo che lo Stato erogava alla Regione Campania per le borse di studio era di circa tre milioni di euro mentre nell’ultimo riparto, la nostra Regione ha ricevuto il contributo più alto tra le Regioni, proprio come premialità per il lavoro svolto e per proporre di adottare nuove soluzioni per andare incontro alle famiglie che hanno più figli iscritti all’Università e che, per motivi di reddito, non riescono ad accedere, per tutti gli studenti, alle borse di studio.

Sulle ‘Misure di attuazione della L.R. 15/06/2007 n. 6 – Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo’ sono intervenuti i Consiglieri Rosario Andreozzi, AVS, per il quale

occorre rivedere una legge regionale che ha vent’anni e sostenere un settore in forte espansione e che è in sofferenza e necessita di risorse

e Francesca Amirante, PD, per la quale

bisogna uscire fuori dalla logica degli eventi e puntare su una grande infrastruttura culturale regionale che diventi produttiva e monitorata.

La Presidente Fiola ha sottolineato: