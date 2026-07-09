Santa Lucia IRCCS: salvaguardata un’eccellenza scientifica

La Fondazione LIFE assume la proprietà

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si chiude, dopo 19 mesi, il commissariamento con il passaggio di proprietà alla Fondazione LIFE.

La Fondazione Santa Lucia IRCCS ha un nuovo assetto proprietario. Con il passaggio avvenuto lo scorso 1° luglio alla Fondazione LIFE si è conclusa la fase commissariale, avviata il 7 ottobre 2024, che ha permesso di risanare una grave situazione debitoria che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza di un’eccellenza nel mondo scientifico e sanitario del Paese.

L’intervento della Fondazione LIFE – organismo costituito da Regione Lazio, INAIL ed ENEA Tech e Biomedical – giunge a conclusione di un lavoro congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Salute e della Regione Lazio, che ha consentito in questi mesi la piena operatività dell’Istituto, sia per la parte ospedaliera sia per quella di ricerca, grazie all’opera dei commissari straordinari Andrea Azzaro, Marco Lacchini e Annarita Panebianco.

Il piano industriale, elaborato dai commissari, ha definito le tappe per il rilancio e la crescita dell’Istituto. Sono stati già avviati i lavori per l’ampliamento dei posti letto da 325 a 365, con la revisione completa di due reparti, la realizzazione di un nuovo padiglione per la riabilitazione extra-ospedaliera e la riorganizzazione dell’accesso ai servizi dell’intero ospedale.

Azioni che hanno permesso di rendere disponibili nuove terapie frutto dell’attività di ricerca dell’Istituto.

Il percorso di risanamento e rilancio, guidato dai commissari, ha favorito anche una crescita occupazionale, con l’ingresso previsto entro l’anno in corso di oltre 150 nuove risorse. A fine anno, la forza lavoro complessiva raggiungerà circa 1.000 dipendenti, tra personale di ricerca e di assistenza.

La fase di risanamento e rilancio è stata resa possibile, a livello istituzionale, dalla costituzione di LIFE, attraverso i tre soci – Regione Lazio, INAIL ed ENEA Tech e Biomedical – realizzando un modello innovativo di collaborazione e sinergia pubblico-privato per la gestione di un importante ospedale e istituto di ricerca al servizio del territorio.

Il futuro dell’IRCCS sarà contraddistinto dallo sviluppo delle neuroscienze e della riabilitazione neurologica, con servizi per pazienti con lesioni neurologiche come ictus senza periodi di coma, malattie neurodegenerative, oltre a quelli per pazienti con amputazione o affetti da lesioni midollari.

Inoltre, i progetti avviati dai commissari includono la creazione di un nuovo blocco ospedaliero dedicato alla chirurgia e la realizzazione di nuove modalità di accesso alle prestazioni dedicate alle patologie del sistema nervoso, al dolore neuropatico e ad altre patologie che richiedono un percorso multi-specialistico e tecnologie avanzate.

Particolare attenzione sarà data all’attività scientifica, che permetterà di valorizzare le collaborazioni con altri istituti di ricerca, università e aziende e di dare risalto alla professionalità degli oltre 300 ricercatori attivi presso l’Istituto.