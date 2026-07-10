Terra dei Fuochi, Pecoraro: Tutela ambiente è priorità istituzionale

L’Assessore: ‘Avanti con bonifiche, legalità e giustizia ambientale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La tutela dell’ambiente coincide con la tutela della salute, della dignità delle persone e del futuro delle nostre comunità. È una responsabilità che chiama tutte le istituzioni a un impegno concreto, condiviso e costante.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, alle Politiche Abitative e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Claudia Pecoraro, a margine del tavolo istituzionale sulla Terra dei Fuochi, svoltosi ieri presso la Real Tenuta di Carditello, promosso dalle Prefetture di Napoli e Caserta con la partecipazione del Commissario Straordinario per le bonifiche, delle amministrazioni competenti, degli enti tecnici, delle associazioni e dei comitati civici.

Questo incontro rappresenta un momento di grande valore istituzionale perché conferma la volontà comune di rafforzare il coordinamento tra tutti i livelli di governo per accelerare gli interventi di risanamento, bonifica e rigenerazione dei territori maggiormente esposti alle criticità ambientali. La sfida della Terra dei Fuochi si affronta con il lavoro quotidiano, con il rigore delle istituzioni, con la trasparenza delle azioni e con la piena collaborazione tra amministrazioni, comunità locali e cittadinanza. L’ambiente non può più essere considerato un tema settoriale: è il presupposto dello sviluppo sostenibile, della salute pubblica, della qualità della vita e della giustizia sociale. Per questo la Regione Campania continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio, le bonifiche e la restituzione di aree sicure alle cittadine e ai cittadini.

L’Assessore Pecoraro ha infine espresso un sentito ringraziamento alla Prefetta di Caserta Lucia Volpe, al Prefetto di Napoli Michele di Bari, al Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per le bonifiche, a tutte le rappresentanti e a tutti i rappresentanti delle istituzioni, degli enti tecnici, delle amministrazioni locali, delle associazioni e dei comitati civici, sottolineando come