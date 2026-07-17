Eugenio Viola nuovo Direttore Fondazione Donnaregina – museo Madre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Annunciato il vincitore della selezione per il nuovo Direttore della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre: il candidato scelto è Eugenio Viola, curatore, critico d’arte e direttore museale napoletano, con oltre vent’anni di esperienza internazionale.

Nel corso della sua carriera ha curato oltre cento mostre internazionali, collaborando con musei, fondazioni, biennali e centri d’arte in Europa, America Latina, Asia e Australia.

Così il Presidente Roberto Fico:

Vogliamo che siano i progetti di grande visione e qualità e le persone con professionalità e competenze a essere valorizzati, per questo continueremo a dare ampia risonanza a bandi e avvisi per selezioni aperte, accessibili e partecipate, che facciano l’interesse pubblico.

Come Regione siamo convinti dell’importanza che il settore artistico e culturale riveste per la crescita della comunità, per il sostegno ai nuovi talenti e per lo sviluppo stesso del territorio.

Auguri di buon lavoro a Eugenio Viola. Metterà al servizio del Madre le sue competenze e la sua visione per rendere il Museo sempre più al centro delle dinamiche artistiche contemporanee, un motore di creatività capace di captare tendenze, esplorare linguaggi nuovi e diversi e intensificare gli scambi e le contaminazioni tra Napoli e la scena internazionale.

L’Assessore alla Cultura, Onofrio Cutaia, ha dichiarato:

Questa straordinaria programmazione, che si estenderà capillarmente fino alle periferie urbane e alle aree interne con programmi educativi d’eccellenza e progetti di inclusione per le comunità vulnerabili, trasforma il museo in un’infrastruttura pubblica diffusa, democratica e militante.

Il suo è un approccio aperto, plurale e cosmopolita, che gli permette di intrepretare a pieno il senso pubblico del suo ruolo.

Oggi celebriamo il ritorno a casa di un figlio eccelso di questa terra: Eugenio Viola, dopo le esperienze internazionali in Australia e Colombia, è il nuovo Direttore Artistico del Museo Madre.

Così la Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Angela Tecce:

A Eva Fabbris, Direttrice uscente, va il mio ringraziamento per questi anni di impegno comune e per aver portato la Fondazione Donnaregina e il museo Madre, nel triennio della sua direzione, a un inedito rilievo e posizionamento tra le istituzioni europee dedicate all’arte contemporanea.

Eugenio torna nella sua città e nel museo dove è iniziata la sua attività di curatore, che si è in seguito arricchita grazie alla direzione di prestigiosi musei internazionali oltre che di mostre importanti, tra le quali voglio ricordare il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2022.

Così Eugenio Viola:

Desidero esprimere la mia gratitudine alla Regione Campania, alla Fondazione Donnaregina, al Consiglio di Amministrazione, alla Commissione e a tutte le persone che hanno seguito questo processo di selezione con attenzione e serietà.

Accolgo questa nomina con emozione e con un profondo senso di responsabilità.

Tornare al Museo Madre ha per me un valore speciale: è il museo in cui la mia carriera istituzionale ha mosso i primi passi e un luogo che ha contribuito a definire il mio modo di intendere l’istituzione museale: non solo come spazio di esposizione, ma come organismo vivo di pensiero, relazione, produzione culturale e trasformazione.

Torno dove molto è cominciato, con il desiderio di restituire qualcosa a un museo, a una città e a un territorio che hanno segnato profondamente il mio percorso. Non torno al Madre per guardare indietro, ma per mettere ciò che ho imparato altrove al servizio del suo futuro.