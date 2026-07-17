Eugenio Viola nuovo Direttore Fondazione Donnaregina – museo Madre

L’annuncio del vincitore della selezione con il Presidente della Regione Campania Fico e l’Assessore alla Cultura Cutaia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Annunciato il vincitore della selezione per il nuovo Direttore della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre: il candidato scelto è Eugenio Viola, curatore, critico d’arte e direttore museale napoletano, con oltre vent’anni di esperienza internazionale.
Nel corso della sua carriera ha curato oltre cento mostre internazionali, collaborando con musei, fondazioni, biennali e centri d’arte in Europa, America Latina, Asia e Australia.
Così il Presidente Roberto Fico:
Auguri di buon lavoro a Eugenio Viola. Metterà al servizio del Madre le sue competenze e la sua visione per rendere il Museo sempre più al centro delle dinamiche artistiche contemporanee, un motore di creatività capace di captare tendenze, esplorare linguaggi nuovi e diversi e intensificare gli scambi e le contaminazioni tra Napoli e la scena internazionale.
Come Regione siamo convinti dell’importanza che il settore artistico e culturale riveste per la crescita della comunità, per il sostegno ai nuovi talenti e per lo sviluppo stesso del territorio.
Vogliamo che siano i progetti di grande visione e qualità e le persone con professionalità e competenze a essere valorizzati, per questo continueremo a dare ampia risonanza a bandi e avvisi per selezioni aperte, accessibili e partecipate, che facciano l’interesse pubblico.
L’Assessore alla Cultura, Onofrio Cutaia, ha dichiarato:
Oggi celebriamo il ritorno a casa di un figlio eccelso di questa terra: Eugenio Viola, dopo le esperienze internazionali in Australia e Colombia, è il nuovo Direttore Artistico del Museo Madre.
Il suo è un approccio aperto, plurale e cosmopolita, che gli permette di intrepretare a pieno il senso pubblico del suo ruolo.
Nella sua visione il Madre dialoga con i grandi network globali senza mai cedere al localismo, ma rimanendo visceralmente ancorato alla comunità e abbattendo ogni disuguaglianza nell’accesso alla cultura.
Eugenio Viola parla al mondo rendendo la città di Napoli, attraverso il suo museo del contemporaneo, un hub transnazionale capace di interrogare le tensioni del presente, in connessione con il Mediterraneo allargato, l’Africa e l’America Latina.
Questa straordinaria programmazione, che si estenderà capillarmente fino alle periferie urbane e alle aree interne con programmi educativi d’eccellenza e progetti di inclusione per le comunità vulnerabili, trasforma il museo in un’infrastruttura pubblica diffusa, democratica e militante.
Il mio pensiero va anche ad Eva Fabbris che ringrazio per il lavoro svolto. Ad Eugenio il mio sostegno e l’augurio di buon lavoro.
Così la Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Angela Tecce:
Saluto con soddisfazione la nomina di Eugenio Viola a nuovo Direttore del Madre.
Eugenio torna nella sua città e nel museo dove è iniziata la sua attività di curatore, che si è in seguito arricchita grazie alla direzione di prestigiosi musei internazionali oltre che di mostre importanti, tra le quali voglio ricordare il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2022.
In questi anni ho seguito da lontano ma con partecipazione la sua attività.
A Eva Fabbris, Direttrice uscente, va il mio ringraziamento per questi anni di impegno comune e per aver portato la Fondazione Donnaregina e il museo Madre, nel triennio della sua direzione, a un inedito rilievo e posizionamento tra le istituzioni europee dedicate all’arte contemporanea.
Così Eugenio Viola:
Desidero esprimere la mia gratitudine alla Regione Campania, alla Fondazione Donnaregina, al Consiglio di Amministrazione, alla Commissione e a tutte le persone che hanno seguito questo processo di selezione con attenzione e serietà.
Accolgo questa nomina con emozione e con un profondo senso di responsabilità.
Tornare al Museo Madre ha per me un valore speciale: è il museo in cui la mia carriera istituzionale ha mosso i primi passi e un luogo che ha contribuito a definire il mio modo di intendere l’istituzione museale: non solo come spazio di esposizione, ma come organismo vivo di pensiero, relazione, produzione culturale e trasformazione.
Torno dove molto è cominciato, con il desiderio di restituire qualcosa a un museo, a una città e a un territorio che hanno segnato profondamente il mio percorso. Non torno al Madre per guardare indietro, ma per mettere ciò che ho imparato altrove al servizio del suo futuro.
La nomina è il risultato del lavoro della Commissione esaminatrice, presieduta da Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, e composta da Maria Vittoria Marini Clarelli, storica dell’arte ed ex Soprintendente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e da Francesco Spano, Direttore Federculture ed ex Segretario Generale della Fondazione MAXXI di Roma.
La selezione del nuovo direttore è avvenuta tramite un apposito avviso pubblico che ha previsto, dopo una prima valutazione dei titoli, un colloquio per la verifica delle competenze e dei progetti museali sulla programmazione e sul posizionamento nazionale e internazionale della Fondazione.
Al colloquio sono stati ammessi 5 dei 21 candidati ammessi alla procedura di valutazione dei titoli, su 33 istanze complessive presentate.
Nel progetto del vincitore il Museo Madre viene immaginato come un museo aperto, internazionale, plurale, comunicativo e sostenibile. Uno degli assi centrali della proposta riguarda il posizionamento del museo a partire da tre cerchi concentrici: Napoli e la Campania; il Mediterraneo e i Sud globali; una rilettura della scena italiana in dialogo con il contesto internazionale.
Napoli diventa così non solo un contesto, ma un metodo: una lente attraverso cui leggere le complessità del presente, le fratture e le energie del Mediterraneo, le contraddizioni dei Sud globali e le trasformazioni del mondo contemporaneo.
Si ringraziano i partecipanti alla selezione pubblica per la qualità dei loro profili e per l’interesse dei progetti presentati.