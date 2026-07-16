Alzheimer, una corsa in memoria per raccogliere fondi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il 24 luglio Nico De Corato, imprenditore napoletano che vive a Dubai, correrà per 80 km lungo le strade di Napoli in memoria della madre, che era malata di Alzheimer.
L’impresa sportiva, battezzata «80 voglia di correre (per mamma)», mobilita l’attenzione sulla malattia e promuove una raccolta di fondi in favore di AIMA, l’associazione che sostiene i pazienti e le loro famiglie.
Patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto è stato presentato nel pomeriggio nell’aula consiliare di via Verdi