Provvedimenti della Giunta regionale Campania 16 luglio 2026

Sintesi dei principali provvedimenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta regionale della Campania, riunitasi oggi a Palazzo Santa Lucia, su proposta del Presidente Roberto Fico e degli Assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell’ambiente e del territorio e cultura.

Sanità

La Giunta ha recepito l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali del comparto sanità che disciplina i criteri di riparto delle risorse destinate all’indennità di Pronto soccorso per il personale sanitario. Lo stanziamento previsto è di oltre 17,3 milioni di euro per il 2025 e di quasi 19,9 milioni di euro per il 2026.

Sono stati inoltre approvati i Piani triennali del fabbisogno di personale 2025-2027 dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino e dell’AORN “San Pio” di Benevento.

Diritto allo studio e trasporti

Sul fronte del diritto allo studio, la Regione Campania conferma anche per l’anno scolastico e accademico 2026/2027 il programma di trasporto gratuito per gli studenti. Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021/2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro.

Sempre in quest’ottica, è stato approvato il riparto di oltre 27,2 milioni di euro di fondi ministeriali destinati ai Comuni per l’erogazione dei contributi per i libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, provenienti dalle famiglie con minori disponibilità economiche.

È stato infine programmato un contributo regionale di un milione di euro per assicurare la continuità delle attività della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni.

Politiche ambientali e territoriali

La Giunta ha riprogrammato oltre 6,6 milioni di euro del PSC Campania per potenziare il monitoraggio dei fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti e rafforzare le attività a supporto della raccolta differenziata.

Inoltre, è stato previsto un finanziamento di 13 milioni di euro (PR Campania FESR 2021/2027) per la realizzazione, nel Comune di Casal di Principe, dell’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e della frazione ligneo-cellulosica finalizzato alla produzione di compost.

La Giunta ha, poi, approvato lo schema di protocollo d’intesa con Legambiente Campania per rafforzare le attività di controllo sull’abusivismo edilizio, favorendo una più efficace collaborazione nelle procedure di vigilanza urbanistica e nell’esecuzione delle ordinanze di demolizione.

È stato definito anche il riparto dei posti disponibili negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria, nel rispetto del limite massimo regionale già stabilito e della normativa vigente.

Cultura

Infine, sono state adottate le Misure di attuazione 2026 della legge regionale sullo spettacolo, che disciplinano i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per i comparti del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante. Il fondo complessivo ammonta a 17 milioni di euro.