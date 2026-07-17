Basket, oro mondiale per atlete napoletane ai FIBA Masters Open 2026

I complimenti dell’Amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Amministrazione comunale di Napoli esprime le più vive congratulazioni alle atlete napoletane Stefania Maimone e Laura Gambardella e alla casertana Imma Gentile, protagoniste della vittoria della medaglia d’oro nella categoria Over 45 ai FIBA Masters Open 2026, disputati dal 4 al 12 luglio tra Corinto e Loutraki, in Grecia.

Le tre cestiste, guidate dal coach stabiese Francesco Maresca e schierate con la rappresentativa Golden Players Italia, patrocinata dalla Federazione Italiana Pallacanestro, hanno conquistato il titolo mondiale superando in semifinale l’Australia e in finale l’Irlanda con il punteggio di 65 – 54.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: