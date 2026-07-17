Basket, oro mondiale per atlete napoletane ai FIBA Masters Open 2026

I complimenti dell’Amministrazione comunale
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Amministrazione comunale di Napoli esprime le più vive congratulazioni alle atlete napoletane Stefania Maimone e Laura Gambardella e alla casertana Imma Gentile, protagoniste della vittoria della medaglia d’oro nella categoria Over 45 ai FIBA Masters Open 2026, disputati dal 4 al 12 luglio tra Corinto e Loutraki, in Grecia.
Le tre cestiste, guidate dal coach stabiese Francesco Maresca e schierate con la rappresentativa Golden Players Italia, patrocinata dalla Federazione Italiana Pallacanestro, hanno conquistato il titolo mondiale superando in semifinale l’Australia e in finale l’Irlanda con il punteggio di 65 – 54.
L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante:
Questo straordinario risultato è motivo di grande orgoglio per la nostra città.
Stefania Maimone e Laura Gambardella, insieme a Imma Gentile e al coach Francesco Maresca, hanno dimostrato che talento, impegno e passione non hanno età.
A loro vanno le più sincere congratulazioni dell’Amministrazione comunale di Napoli per aver portato in alto i valori dello sport e rappresentato al meglio il nostro territorio in una competizione internazionale di prestigio.