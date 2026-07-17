Napoli, progetto per inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili

Protocollo d’intesa dedicato all’inserimento dei migranti vulnerabili nel settore turistico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta il 16 luglio la riunione del Gruppo di lavoro nazionale per l’attuazione del Protocollo d’intesa dedicato all’inserimento dei migranti vulnerabili nel settore turistico, con la partecipazione dell’Ente Bilaterale Turismo Campania, dei progetti SAI, della Prefettura e degli altri soggetti coinvolti.

La sperimentazione partirà da Napoli e provincia, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra il fabbisogno di personale delle imprese turistiche e i percorsi di inclusione e autonomia dei beneficiari dell’accoglienza.

L’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Marciani dichiara:

Si tratta di un’iniziativa che unisce integrazione e sviluppo, offrendo opportunità concrete di formazione e lavoro a persone vulnerabili e rispondendo al tempo stesso alle esigenze del settore turistico. Napoli conferma la sua capacità di fare rete tra istituzioni, sistema dell’accoglienza e mondo produttivo, trasformando l’inclusione in una risorsa per tutta la comunità.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato dichiara: