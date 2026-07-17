Le felicitazioni del Segretario nazionale Gianluca Giuliano

Riceviamo e pubblichiamo.

La nomina di Akram Abu Sneineh a nuovo Segretario Regionale segna l’inizio di una nuova fase per UGL Salute Toscana.

L’obiettivo della nuova segreteria è costruire un sindacato aperto, partecipativo e trasparente, che metta al centro la valorizzazione delle competenze senza alcuna discriminazione.

Il nuovo corso punta a una netta discontinuità rispetto al passato, proponendosi come un interlocutore libero, autonomo e svincolato da logiche politiche o istituzionali, pronto a collaborare ma anche a fare ferma opposizione quando i diritti dei lavoratori della sanità pubblica e privata saranno messi a rischio.

Tante le priorità e le battaglie che Akram Abu Sneineh si pone:

contrasto alle criticità storiche con Interventi immediati su carichi di lavoro eccessivi e carenze di personale;

avvio di iniziative per il riconoscimento dei buoni pasto e il recupero delle somme pregresse nelle aziende sanitarie toscane;

piena applicazione dei benefici previsti dal CCNL per i lavoratori con più di sessant’anni;

promozione reale di strumenti come part-time e lavoro agile;

richiesta di un incontro urgente con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’Assessore alla Salute per sollecitare assunzioni a tempo indeterminato e nuovi concorsi;

ferma opposizione alle politiche contrattuali al ribasso e richiesta di aumenti economici dignitosi che contrastino la perdita del potere d’acquisto per tutte le figure del comparto.

Il Segretario nazionale Gianluca Giuliano dichiara:

La nomina di Abu Sneineh Akram alla guida di UGL Salute Toscana rappresenta un passaggio cruciale per il nostro sindacato. Incarna perfettamente i valori di concretezza, inclusione e vicinanza al territorio che ci contraddistinguono. Siamo certi che, sotto la sua guida autorevole e indipendente, UGL Salute Toscana saprà dare voce e dignità a tutti i professionisti della sanità regionale, trasformando le parole in azioni concrete.

Queste le prime parole dopo la nomina di Akram Abu Sneineh: