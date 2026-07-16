IRPET, Giani: ‘La Toscana è una delle regioni virtuose d’Italia’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana è una delle regioni virtuose d’Italia e onestamente in questo rapporto vedo una prospettiva di occupazione e di crescita che sicuramente non erano venute fuori in modo più chiaro da altre rilevazioni di cui si era tanto parlato nei mesi precedenti.

Lo ha detto il Presidente Eugenio Giani, in occasione della presentazione questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati del rapporto annuale presentato dall’IRPET sulla situazione economica della Toscana.

Lo ha sottolineato il Presidente, commentando la stima del +0,5% del PIL per il 2026 prevista dall’Istituto regionale di programmazione economica. Il presidente rifiuta alcune letture emerse in queste settimane che parlano di rischio deindustrializzazione della Regione.

Giani ha fatto notare:

Lo studio dell’IRPET ci dimostra che la nostra è una regione che nella complessiva criticità del paese manifesta una funzione di traino e di guida.

Per Giani, esiste da un lato un tema di rilancio, dall’altro uno di reindustrializzazione. Su questi aspetti

In primo luogo, secondo il Presidente, c’è la questione della distribuzione della ricchezza:

A mio giudizio è molto importante la motivazione dei nostri lavoratori e l’aumento dei salari.

In secondo luogo, i fondi europei destinati all’innovazione delle imprese

a cui la Regione per la programmazione 21/27 ha riservato 600 milioni euro. Ora in una logica di reindustrializzazione, e in vista del prossimo settennato vogliamo calibrare maggiormente questi fondi, in modo da finalizzare di più queste risorse al fine della competitività delle imprese.

Infine, la terza leva sono le infrastrutture.

Laddove vi sono infrastrutture efficienti, ferroviarie, aeroportuali, stradali, oggi anche l’infrastrutturazione telematica si crea e si genera nuovo sviluppo.

L’idea del presidente è di convocare a stretto giro due tavoli di confronto. Il primo, sul lavoro e i lavoratori, con i sindacati. Il secondo con tutte le parti sociali.

Due sedi di confronto da cui mi attendo indicazioni concrete, per il rilancio sarà fondamentale che la Toscana faccia squadra.

Per l’Assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, intervenuto in apertura della mattina di confronto:

Il rapporto IRPET ci restituisce l’immagine di una Toscana che ha saputo affrontare anni particolarmente complessi senza perdere la propria capacità di tenuta, ma che oggi è chiamata a compiere un salto di qualità.

Anche l’Assessore si è soffermato sul dibattito apertosi nelle settimane scorse sulla questione industriale, rispetto alla quale preferisce proporre il concetto di deindustrializzazione funzionale del sistema regionale, ovvero una produzione che perde progressivamente terreno su settori che generano valore aggiunto, come ricerca, progettazione, design, gestione del marchio, analisi dei dati e accesso ai mercati finali.

Marras ha osservato:

Dobbiamo presidiare di più queste aree in modo da essere più trascinanti e meno trascinati. È la direzione che abbiamo scelto con le politiche regionali, sostenendo gli investimenti delle imprese, l’innovazione, la ricerca, la transizione digitale ed energetica, ma anche rafforzando i servizi pubblici, la formazione e il welfare territoriale.

Il PNRR e i fondi di coesione continuano a rappresentare una leva decisiva per costruire una Toscana più competitiva, più inclusiva e più resiliente, trasformando gli investimenti di oggi in sviluppo duraturo e migliore qualità della vita per i cittadini.