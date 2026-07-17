ASL Roma 6, Rocca inaugura la Casa della Comunità Pomezia

Un modello di assistenza che mette al centro la persona e la continuità delle cure

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Un luogo dove la sanità incontra la comunità, dove prevenzione, cura e assistenza si integrano in un unico percorso, vicino ai cittadini.

È questo il modello che la ASL Roma 6 ha realizzato con la Casa della Comunità HUB di Pomezia, struttura già pienamente operativa, inaugurata oggi alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La Casa della Comunità rappresenta uno dei presìdi strategici della rete territoriale aziendale e costituisce il punto di riferimento del Distretto 4, per un bacino di oltre 115mila cittadini dei Comuni di Pomezia e Ardea, offrendo un modello di assistenza che mette al centro la persona e la continuità delle cure.

Realizzata nell’ambito del percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dalla Missione 6 del PNRR e dal DM 77, la struttura riunisce in un unico luogo servizi sanitari e sociosanitari, favorendo la presa in carico multidisciplinare dei cittadini e un rapporto sempre più stretto tra ospedale, territorio e medicina di prossimità.

La Casa della Comunità HUB ospita il Punto Unico di Accesso, PUA, il Centro Unico di Prenotazione, CUP, il Centro Prelievi, l’Infermiere di Famiglia e Comunità, l’Ambulatorio Infermieristico, la Continuità Assistenziale, gli Ambulatori delle Cure Primarie e numerosi servizi specialistici dedicati alla prevenzione, alla gestione delle patologie croniche e alla presa in carico delle persone fragili.

Nella stessa struttura trovano inoltre sede la Radiologia territoriale, il Centro di Salute Mentale Eduardo Ferri e il Centro Diurno, rafforzando l’integrazione tra assistenza sanitaria, salute mentale e servizi territoriali.

Il presidio opera in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, l’assistenza domiciliare, il Terzo Settore e l’intera rete dei servizi distrettuali, contribuendo a rendere più semplice l’accesso alle cure, a migliorare la gestione delle cronicità e a ridurre gli accessi impropri agli ospedali per acuti.

L’inaugurazione della Casa della Comunità HUB di Pomezia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della rete territoriale della ASL Roma 6 e della Regione Lazio, confermando un modello di sanità fondato sulla prossimità, sull’integrazione dei servizi e sulla presa in carico globale della persona.