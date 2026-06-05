Reggia di Caserta: ‘Campus Estate 2026’ per bambini dai 6 ai 10 anni

Sei settimane di attività immersive tra cacce al tesoro, laboratori artistici, trekking, giochi storici e percorsi nel Giardino Inglese

Riceviamo e pubblichiamo.

La magia della Reggia di Caserta diventa il cuore di un’esperienza educativa unica dedicata ai più piccoli.

Dal 15 giugno il ‘Campus Estate 2026’ – promosso dal Museo Reggia di Caserta e organizzato da Opera Laboratori – rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni che unisce cultura, gioco, natura e creatività all’interno di uno dei complessi monumentali più affascinanti d’Europa.

Il campus propone un percorso esperienziale immersivo tra Appartamenti Reali, Bosco Vecchio, Giardino Inglese e spazi laboratoriali, con attività studiate per favorire crescita emotiva, collaborazione, autonomia e scoperta del patrimonio storico e artistico.

Educatori qualificati accompagneranno i partecipanti in giornate ricche di emozioni, esperienze sensoriali, laboratori creativi e attività all’aria aperta.

Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 17 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre, con formula giornaliera o settimanale.

Il campus sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 12 bambini; l’effettiva attivazione verrà comunicata almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio previsto delle attività.

Ogni giornata è pensata per stimolare la crescita emotiva attraverso attività di gruppo, giochi cooperativi e momenti di ascolto condiviso.

All’interno dei campus vengono proposte esperienze sensoriali, favorendo il contatto con i profumi, i colori e i suoni della natura. Al contatto con la natura nell’ampio parco della Reggia, si uniscono la scoperta della storia e del patrimonio artistico di quest’ultima – attraverso percorsi culturali guidati pensati appositamente per i più piccoli – e attività manuali studiate per incoraggiare autonomia e collaborazione fra coetanei. Ad accompagnare i piccoli nel loro percorso saranno educatori qualificati.

Ogni settimana proporrà attività differenti, trasformando la Reggia in un grande spazio narrativo ed esperienziale. Il campus accoglie tutti i bambini, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso delle diversità.

In caso di disabilità o esigenze particolari, si valuteranno soluzioni personalizzate: il personale mette a disposizione la possibilità di concordare un incontro preliminare con i genitori, prima dell’iscrizione, per comprendere insieme le specifiche necessità del bambino e garantire un’accoglienza adeguata.

Le attività del campus iniziano il 15 giugno, con orario 8:30 – 14:30, e le settimane sono così distribuite:

Dal 15 al 19 giugno, escluso martedì 16 giugno;

Dal 22 al 26 giugno, escluso martedì 23 giugno;

Dal 29 giugno al 3 luglio, escluso martedì 30 giugno;

Dal 06 luglio al 10 luglio, escluso martedì 07 luglio;

Dal 13 luglio al 17 luglio, escluso martedì 14 luglio;

Dal 31 agosto al 4 settembre, escluso martedì 1° a settembre.

Ogni settimana ha un programma ludico diverso, pensato per il divertimento dei più piccoli.

Si comincia la prima settimana nella giornata di lunedì 15 giugno, con ‘L’armadio di Sir William Hamilton – caccia al tesoro’. Un’avventura fra le sale della Reggia, dove i bambini, messi sulle tracce del collezionista William Hamilton, dovranno recuperare i suoi preziosi reperti per riordinare la sua collezione.

Mercoledì 24 andrà in scena ‘Piccoli terremoti creativi – terraemotus’, che porterà i bambini alla scoperta dell’arte contemporanea, stimolando curiosità, domande e la partecipazione attiva alla creazione di un’opera d’arte.

Giovedì 25 si prosegue con ‘Filo d’oro nelle stanze del re’, alla scoperta della cultura orientale tramite le cineserie e giapponeserie conservate all’interno della Reggia.

La prima settimana si conclude venerdì 26 giugno con ‘La battaglia nel re nel bosco vecchio’, una visita didattica avventurosa alla scoperta del Bosco Vecchio della Reggia di Caserta e della Peschiera grande – piccolo isolotto al centro del giardino – nel quale, divisi a squadre, potranno simulare una vera e propria battaglia navale.

La settimana successiva si apre lunedì 9 giugno con ‘Il bestiario della Reggia’, un percorso didattico immersivo pensato per accompagnare i bambini alla scoperta degli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta attraverso il gioco e l’osservazione.

Mercoledì 1° luglio è in programma ‘Haiku e fragilità: camelia e fiore di loto nel giardino inglese’, in un percorso tra poesie giapponesi, zen, shintoismo e filosofia orientale, il laboratorio utilizza la storia del viaggio della camelia e valorizzare il significato del fiore e il concetto di appartenenza a un nucleo familiare o scolastico. L’obiettivo è far emergere la bellezza della diversità all’interno di una radice comune.

Si prosegue giovedì 2 luglio con ‘Piccoli Indiana Jones della Reggia’, un’attività in cui attraverso racconti, osservazione e curiosità, i partecipanti scopriranno come le scoperte archeologiche abbiano influenzato l’arte e il gusto della corte borbonica.

Venerdì 3 luglio la settimana si conclude con ‘Esploratore nel giardino incantato’, un’avventura tra natura, misteri e antiche leggende nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta. I bambini, trasformati in piccoli esploratori, saranno coinvolti in una divertente caccia agli indovinelli tra sentieri nascosti, statue, rovine e monumenti misteriosi.

La quarta settimana comincia lunedì 6 luglio con ‘Le cronache segrete della Reggia’, attività durante la quale i bambini diventeranno ‘Cronisti della Reggia’, incaricati di scoprire storie nascoste tra sale, affreschi e statue.

Con un taccuino personale raccolgono indizi lungo il percorso: un personaggio storico, una creatura mitologica, un luogo misterioso e un oggetto speciale. Alla fine, riceveranno il diploma di ‘Cronisti della Reggia’.

Mercoledì 8 luglio, invece, è in programma ‘Il giardino segreto della sfinge’. Nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta i bambini diventano ‘Paladini dei Simboli’ e intraprendono un viaggio tra misteri egizi ed enigmi nascosti nel parco. Guidati da una mappa speciale, esplorano luoghi simbolici come la Sfinge, l’obelisco e la piramide.

Giovedì 9 luglio i più piccoli parteciperanno ad ‘Art factory kids’, un’attività creativa ed educativa pensata per avvicinare i bambini al mondo dell’architettura, dell’arte e della progettazione attraverso l’osservazione della Reggia di Caserta e dei suoi giardini.

La quarta settimana si conclude venerdì 10 luglio con ‘La fontana delle muse perdute’. Alla Fontana Margherita i bambini diventano ‘Rivelatori delle Muse’ e scoprono che l’acqua della fontana custodisce antichi segreti. Guidati dalla leggenda delle Muse, osservano la fontana come un luogo magico dove arte, musica e poesia prendono vita.

La quinta settimana parte lunedì 13 luglio con ‘Corpi in movimento – vivere terrae motus’, attività in cui i bambini reinterpretano emozioni e forme dell’arte contemporanea con piccole performance collettive.

Mercoledì 15 luglio il programma prevedere ‘Un giorno a corte – a ritmo di filastrocche’. Con il divertente libro ‘La Reggia di Caserta e dintorni in filastrofe’, i bambini esploreranno le sale della Reggia di Caserta tra racconti curiosi, principini birichini, abiti sontuosi e segreti di corte.

Giovedi 16 luglio è in programma Il complotto della lettera d’oro – visita guidata con delitto. Ispirata al role playing delle ‘cene con delitto’, i bambini, divisi in gruppi e calati nei panni della corte borbonica, devono risolvere un delitto: la morte del Segretario reale.

Venerdì 17 luglio la settimana si conclude con ‘Intrecci di natura – terzo paradiso al bosco vecchio’. Nel Bosco Vecchio della Reggia di Caserta i bambini scopriranno il significato del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto attraverso gioco, creatività e movimento.

La sesta settimana comincia lunedì 31 luglio con ‘En plein Air’, un giorno di digital detox in cui armati di fogli, matite e tavolozze vivremo un’esperienza da veri pittori en plein air all’interno del Giardino Inglese.

Il 2 agosto i più piccoli vivranno ‘Un giorno da alchimista’, in cui i più piccoli si immagineranno allievi di un’alchimista, in un viaggio tra scienza e natura.

Giovedì 3 agosto ci sarà ‘Il gioco della Corte’, attività in cui i bambini scopriranno da vicino chi viveva nella corte: re, regine, ma anche cuochi e bibliotecari. Uno spaccato di vita quotidiana che farà immedesimare i più piccoli nei cortigiani della Reggia.

Infine, venerdì 4 agosto è in programma ‘Una giornata con Graefer – apprendisti giardinieri’. Nella cornice della Reggia di Caserta i bambini incontrano il giardiniere John Andrew Graefer che li accompagna in una giornata speciale nel Giardino Inglese, dove diventano piccoli apprendisti giardinieri impegnati a osservare, ascoltare e annotare con carta e penna tutto ciò che serve per prendersi cura delle piante.

Il programma delle restanti settimane è attualmente in lavorazione.

Il costo per la partecipazione varia a seconda della formula scelta, che può essere giornaliera o settimanale.

Il campus giornaliero base ha un costo di 35 euro a bambino, ridotto a 30 nel caso di fratelli/sorelle o amici di partecipanti già prenotati.

La formula settimanale, invece, ha un costo di 130 euro a bambino, 110 il ridotto.

Nel totale sono inclusi la partecipazione alle attività del Campus, il materiale educativo e la navetta verso il parco.

I pasti e l’acqua sono esclusi.

Per info e prenotazioni:

Tel: 0823324185

Cell: 3356750639

caserta@operalaboratori.com