Giornata Oceani a Città della Scienza: immersione tra scienza e gioco

Un weekend tra diverse attività per giocare con la scienza e sperimentare con la risorsa più importante del pianeta

Riceviamo e pubblichiamo.

Weekend Blu: Scienza, oceani e divertimento. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, a Città della Scienza, sabato 6 e domenica 7 giugno, si terranno attività e laboratori di divulgazione per tutte le età, per la salvaguardia degli oceani del pianeta Terra.

Un riconoscimento ribadito anche dall’Agenda 2030 dell’ONU, che all’obiettivo 14, sottolinea l’urgenza di tutelare e valorizzare le risorse marine in un’ottica di lungo periodo.

Gli oceani sono motori invisibili che regolano clima, temperature e correnti, rendendo la Terra un pianeta abitabile. Da essi dipendono le piogge, l’aria che respiriamo e la sicurezza delle coste.

L’inquinamento odierno e l’acidificazione degli oceani minacciano la prosperità delle specie marine, con conseguenze dirette sulla biodiversità e sulle specie marine alla base della catena alimentare, tra le quali i pesci e gli uccelli marini.

Città della Scienza propone un viaggio per conoscere le caratteristiche degli oceani per conoscere in profondità le distese d’acqua più ampie del nostro pianeta.

Le attività sono molteplici per gli appassionati e i curiosi.

Si parte con ‘Barchetta a sapone’: un esperimento semplice e divertente per svelare i misteri della scienza attraverso il gioco. I piccoli partecipanti dai 3 ai 7 anni, esploreranno un affascinante fenomeno scientifico scoprendo quanto possa essere entusiasmante imparare giocando.

A seguire, ‘Chi mangia chi?’ Un gioco coinvolgente in cui i ragazzini, 8 – 13 anni, diventano protagonisti dell’ecosistema oceanico, interpretando produttori, erbivori e predatori per capire le dinamiche della catena alimentare.

Una sfida avvincente per mantenere l’equilibrio dell’oceano e scoprire, divertendosi, come funziona la piramide alimentare.

Lo science show ‘E-Sperimentiamo con l’acqua’, è dedicato all’acqua e alle sue straordinarie proprietà, con esperimenti semplici, sorprendenti e facilmente replicabili a casa o all’aperto. Un’occasione per portare con sé una piccola “provvista” di scienza da condividere con tutti.

La visita al museo continua tra gli exhibit di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, arrivando agli spettacoli del Planetario e infine alle mostre ‘Insetti & Co.’ e ‘SensAzioni: esplora i 5 sensi’.