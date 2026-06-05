‘I am Israel’: Ministero Turismo Israele lancia campagna negli USA

L’intento è riavvicinare i viaggiatori americani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Il Ministero del Turismo di Israele ha lanciato questa settimana, in occasione della Jerusalem Post Conference a New York, ‘I am Israel’, una nuova campagna multipiattaforma rivolta al pubblico americano.

La campagna racconta la storia di Israele attraverso le persone che vi abitano – la loro vita quotidiana, la cultura, la cucina e le esperienze autentiche – e mira a ricollegare i viaggiatori americani a Israele, mentre il settore turistico del Paese si avvia verso la ripresa.

La campagna prevede tre serie di video su misura per diversi segmenti di pubblico americano: i viaggiatori generici, il mercato etenico e quello cristiano.

Il lancio a New York City ha riunito opinion leader e rappresentanti delle comunità ebraiche e cristiane provenienti da tutto il Paese.

L’iniziativa, che rappresenta un investimento di 20 milioni di NIS, comprenderà promozione video, collaborazioni sui contenuti con i media, attività degli influencer sui social media ed eventi di pubbliche relazioni.

La campagna sarà diffusa sulle principali piattaforme digitali, tra cui Hulu, Disney+, YouTube, Meta, iHeartRadio e i principali siti web di contenuti e lifestyle in tutto il Nord America. La serie comprende tre video e più di 30 brevi video per i social media.

Gli Stati Uniti sono il principale mercato di provenienza del turismo verso Israele. Nel 2025, circa 400.000 turisti provenienti dagli Stati Uniti hanno visitato Israele, rappresentando circa un terzo di tutti i visitatori in Israele quell’anno.

Nel 2019, prima della pandemia di COVID-19, quasi un milione di americani è arrivato in Israele – un record che è stato superato nel 2023 con oltre un milione di arrivi.

Il Ministro del Turismo, Haim Katz, ha dichiarato:

Mentre il settore turistico israeliano guarda alla ripresa, stiamo lanciando una campagna negli Stati Uniti, il principale mercato di provenienza del turismo in entrata in Israele, che in tempi normali rappresenta circa il 25% di tutti i visitatori. Abbiamo condotto ricerche approfondite e perfezionato i contenuti in un messaggio personale che spinge all’azione, allontanandoci da un unico filmato uniforme per tutti. Parallelamente, continuiamo a rafforzare l’industria locale con sovvenzioni dedicate e stiamo lavorando per aumentare il numero di voli e di camere d’albergo – entrambi fondamentali per la ripresa turistica a lungo termine di Israele, la crescita economica e la prosperità.

Il Direttore Generale del Ministero del Turismo, Michael Izhakov, ha dichiarato:

In un momento in cui Israele è visto nel mondo principalmente attraverso la lente delle notizie, è importante lanciare una campagna che presenti una realtà diversa: della vita, delle persone, della cultura e delle relazioni. La campagna crea un legame personale ed emotivo, una forza potente per riportare il turismo in Israele. L’industria del turismo è un motore economico significativo e ogni turista che viene in Israele diventa un ambasciatore del Paese.

Il lancio della campagna fa parte di una visita di lavoro di una delegazione dell’IMOT guidata dal Direttore Generale, che sta conducendo incontri professionali in tutti gli Stati Uniti con figure di spicco del settore turistico, agenti di viaggio, investitori, media e opinion leader.