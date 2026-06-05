Presidente Manfredi a proiezione docufilm ‘Giulio Regeni’ al CDN

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, su invito della Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, alla proiezione del docufilm ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’, che si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle ore 15:00 presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia, in Piazza Porzio – Centro Direzionale di Napoli isola E7.

Il vertice dell’assemblea legislativa campana sottolinea:

È molto importante mantenere viva la memoria e l’attenzione sulla drammatica uccisione del ricercatore friulano affinché venga finalmente fatta chiarezza su quanto accaduto in Egitto, e i suoi genitori e l’Italia intera, possano ottenere verità e giustizia.