Consiglio regionale Lombardia: seduta 9 giugno 2026

All’inizio dei lavori in Aula la premiazione delle squadre di calcio professionistiche distintesi nella stagione appena conclusa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente Federico Romani per martedì 9 giugno alle ore 10:00.

In apertura dei lavori si terrà il question time con 10 interrogazioni e 2 interpellanze a risposta immediata (vedi allegati).

A seguire l’ordine del giorno prevede la discussione di otto mozioni sui seguenti temi:

• ritiro o sospensione dell’attuazione della sperimentazione “Leva civica lombarda senior” (prima firmataria Michela Palestra, Patto Civico);

• sostegno alla contrattazione territoriale e di secondo livello per il rafforzamento dell’occupazione stabile e qualificata in Lombardia (prima firmataria Chiara Valcepina, FdI);

• richiesta di un’ordinanza urgente per l’ondata di caldo estremo e definizione di una misura strutturale in materia (prima firmataria Roberta Vallacchi, PD);

• centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) in Lombardia (primo firmatario Marco Bestetti, FdI);

• iniziative urgenti a sostegno del comparto agroalimentare lombardo e nazionale: superamento del principio di ‘ultima trasformazione sostanziale’, contrasto alla concorrenza sleale e tutela della trasparenza per la salvaguardia del reddito di agricoltori e allevatori, primo firmatario Ivan Rota, Forza Italia;

• attuazione della normativa nazionale relativa alle dichiarazioni sostitutive per la conduzione di fondi agricoli in aree svantaggiate, prima firmataria Gigliola Spelzini, Lega;

• Piano Casa, prima firmataria Carmela Rozza, PD;

• rafforzamento delle politiche regionali per l’housing sociale e valorizzazione del Terzo Settore nell’utilizzo delle risorse comunitarie, primo firmatario Massimo Vizzardi, Gruppo Misto: vedi in allegato i testi integrali.

In conclusione di seduta è prevista la designazione di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nel Collegio sindacale di Finlombarda SpA.

In Aula consiliare, prima dell’inizio dei lavori, si svolgerà la premiazione delle squadre di calcio professionistiche – Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese, alle quali potrebbe aggiungersi domenica sera in caso di risultato positivo l’Union Brescia – che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026.

Interrogazioni question time

Interpellanze orali

Mozioni