Campi Flegrei, Zabatta: Sinergia istituzionale su sicurezza e rischi

L’Assessore: ‘La Protezione Civile deve rimanere una colonna portante, forte e condivisa, per tutti i cittadini’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Le rassicurazioni del ministro Musumeci sul fatto che gli schemi di intesa dell’autonomia differenziata riguarderanno solo le emergenze regionali meritano il giusto approfondimento per superare le legittime preoccupazioni dei cittadini.
Le regole vanno scritte in modo chiaro perché in tema di protezione civile e tutela delle popolazioni e dei territori non sono ammissibili ambiguità interpretative ed è doverosa la sinergia istituzionale.
Lo dichiara Fiorella Zabatta, Assessore regionale alla Protezione Civile.
Fiorella Zabatta ha precisato:
Di fronte a scenari complessi come quello dei Campi Flegrei o di Niscemi il confine tra dinamiche locali e impatto nazionale è estremamente sottile. Separare rigidamente le competenze rischia di creare un sistema a due velocità e di depotenziare il principio di sussidiarietà e solidarietà che è alla base del nostro sistema di soccorso.
Il Dipartimento nazionale è un’eccellenza in grado di garantire una catena di comando unitaria e standard elevati ovunque.
Il sistema di Protezione Civile, eccellenza nazionale che assiste e tutela i cittadini nei diversi scenari di difficoltà, ha funzionato negli ultimi decenni perché improntato a una leale e sinergica collaborazione e integrazione tra i diversi livelli, quello nazionale e quelli locali.
La Protezione Civile deve rimanere una colonna portante, forte e condivisa, per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita.