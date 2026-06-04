Campi Flegrei, Zabatta: Sinergia istituzionale su sicurezza e rischi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Le regole vanno scritte in modo chiaro perché in tema di protezione civile e tutela delle popolazioni e dei territori non sono ammissibili ambiguità interpretative ed è doverosa la sinergia istituzionale.

Lo dichiara Fiorella Zabatta, Assessore regionale alla Protezione Civile.

Fiorella Zabatta ha precisato:

Di fronte a scenari complessi come quello dei Campi Flegrei o di Niscemi il confine tra dinamiche locali e impatto nazionale è estremamente sottile. Separare rigidamente le competenze rischia di creare un sistema a due velocità e di depotenziare il principio di sussidiarietà e solidarietà che è alla base del nostro sistema di soccorso.

Il Dipartimento nazionale è un’eccellenza in grado di garantire una catena di comando unitaria e standard elevati ovunque.

Il sistema di Protezione Civile, eccellenza nazionale che assiste e tutela i cittadini nei diversi scenari di difficoltà, ha funzionato negli ultimi decenni perché improntato a una leale e sinergica collaborazione e integrazione tra i diversi livelli, quello nazionale e quelli locali.

La Protezione Civile deve rimanere una colonna portante, forte e condivisa, per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita.