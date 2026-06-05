‘Federico Maria Sardelli – Ritratto d’artista’ a Palazzo Strozzi Sacrati

La mostra sarà visitabile nella sede della Regione Toscana fino al 19 giugno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inaugurata a Firenze, al primo piano di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, la mostra ‘Federico Maria Sardelli – Ritratto d’artista’ dedicata all’opera dell’artista poliedrico Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, compositore, musicologo, flautista, pittore, incisore, saggista, romanziere e disegnatore satirico.

La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato:

Questa è una mostra che abbiamo fortemente voluto. È per noi un onore accogliere nella sede della Presidenza della Regione l’opera di uno dei pochi artisti viventi al mondo a poter vantare un suo autoritratto nella celebre collezione di autoritratti degli Uffizi. Sardelli è un artista a tutto tondo, verrebbe da dire di stampo rinascimentale. Questa mostra è il giusto omaggio che la Toscana gli porge ed è al tempo stesso un modo per dare anche al grande pubblico la possibilità di conoscere gratuitamente la sua opera.

A tagliare il nastro inaugurale l’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, insieme a Sardelli e al curatore della mostra Massimiliano Mazzei.

Manetti ha detto:

Siamo felici di ospitare questa personale del Maestro Sardelli, che non è solo il grande musicista che tutti conoscono, anche grazie alle pellicole di Virzì, ma uno straordinario pittore, che ha iniziato a coltivare il disegno fino da bambino. Con questa esposizione vogliamo sottolineare la straordinaria capacità espressiva e l’eclettismo di un artista toscano che non finisce mai di sorprendere per la qualità raggiunta nei modi e nelle forme più varie. Sardelli si dimostra sempre capace di esprimersi in maniera originale, forte della sua ricerca personale e della sua voce interiore.

Sardelli ha commentato:

Sono felice di esser ospite della Regione Toscana per una mostra che antologizza il mio lavoro come pittore.

Sono stato allevato nell’arte figurativa e ora mi vanto di essere parte dell’Accademia dell’arte del disegno. Per me il disegno è veramente alla base di tutto, è la razionalizzazione del reale al quale si uniscono poi la pennellata, l’espressione, il colore, l’emozione. Anche quando dirigo e compongo concepisco la partitura come una serie di linee musicali. Tutto è riconducibile al disegno alla fine.

Sardelli è nato a Livorno nel 1963 e vive, da molti anni, a Firenze.

Come compositore il suo catalogo comprende circa 300 lavori, alcuni dei quali pubblicati in CD. Nel 1987 ha fondato l’Orchestra Barocca Modo Antiquo.

Come direttore d’orchestra è invitato da moltissime istituzioni musicali come l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Gewandhaus di Lipsia, l’Orchestra Nazionale Russa, l’Accademia di Santa Cecilia, il Teatro La Fenice, la Staatskapelle Halle e molte altre. Ha diretto numerose prime mondiali e prime esecuzioni moderne di opere del Prete Rosso di Vivaldi.

È stato per due volte nominée ai Grammy Awards, 1997 e 2000. È membro del Comitato editoriale dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per la quale ha pubblicato numerosi saggi, edizioni critiche e monografie.

La sua carriera pittorica inizia come allievo di suo padre Marc. La sua prima mostra personale è all’età di 14 anni e da allora la pittura corre parallela alla carriera musicale: è Accademico Ordinario dell’Accademia delle Arti del Disegno. Un suo autoritratto è stato acquisito nel 2023 dalle Gallerie degli Uffizi per essere inserito nella celebre collezione degli autoritratti.

Ha interpretato sé stesso nel film di Paolo Virzì Siccità, uscito nel 2022.

Come autore e disegnatore satirico, è stato, per decenni, colonna del mensile ‘Il Vernacoliere’, per il quale ha pubblicato numerose tavole e storie e personaggi.

Le sue ‘Proesie’ – componimenti poetici di umoristici – sono state d’ispirazione per il compositore Francesco Filidei, che ne ha musicate e pubblicate con Ricordi.

Sardelli è divenuto narratore nel 2015: il suo romanzo ‘L’affare Vivaldi’, edito da Sellerio, ha vinto il Premio Comisso per la narrativa, con traduzioni in varie lingue.

Nel 2021 ha pubblicato il saggio ‘Il volto di Vivaldi’, nel 2023 il romanzo ‘Lucietta Organista di Vivaldi’, nel 2024 il saggio ‘Vivaldi secondo Vivaldi’. ‘L’affare Vivaldi’ e ‘Il volto di Vivaldi’ gli hanno poi ispirato due omonimi spettacoli teatrali, in forma di concerto/reading.

La mostra ‘Federico Maria Sardelli – Ritratto d’artista’ sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì in orario 10:00/12:30 o 14:00/16:30. Il sabato sabato dalle 10:00 alle 12:30.

Prenotazioni al numero tel. 055/4385616 dal lunedì al venerdì in orario 9:00/13:00.