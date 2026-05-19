Ingredienti
500 gr di zucchine
50 gr di aceto di vino bianco
30 gr di olio EVO
olio di semi q.b. per friggere
2 rametti di menta
2 spicchi di aglio
sale fino q.b.
Preparazione
Oggi vi propongo un contorno gustosissimo, onnipresente sulle tavole campane, fresco ed estivo, perfetto pure come antipasto su crostini di pane tostato: le zucchine alla scapece.
Il nome sembrerebbe derivare dal periodo della dominazione spagnola e, più precisamente, dal termine escabeche, che vuol dire inzuppare.
La preparazione è semplice, ma c’è bisogno di qualche accortezza per ottenere una frittura croccante e leggera e una marinatura equilibrata, come da tradizione.
Iniziamo lavando e spuntando le zucchine e tagliandole a rondelle di circa 3 mm. Scaldiamo abbondante l’olio di semi in padella e friggiamo poche zucchine alla volta.
Non appena assumono un bel colore dorato, scoliamole su carta assorbente e dedichiamoci alla preparazione del condimento.
Tritiamo grossolanamente l’aglio e la menta e aggiungiamo olio EVO, aceto e sale fino, amalgamando con una forchetta.
Condiamo le zucchine con l’emulsione ottenuta, mescoliamo e lasciamo riposare in frigo almeno un paio d’ore prima di servire in tavola.
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.