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Zucchine alla scapece

Di
Carolina Barra
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Zucchine alla scapece

Ingredienti

500 gr di zucchine
50 gr di aceto di vino bianco
30 gr di olio EVO

olio di semi q.b. per friggere
2 rametti di menta
2 spicchi di aglio
sale fino q.b.

Preparazione

Oggi vi propongo un contorno gustosissimo, onnipresente sulle tavole campane, fresco ed estivo, perfetto pure come antipasto su crostini di pane tostato: le zucchine alla scapece.

Il nome sembrerebbe derivare dal periodo della dominazione spagnola e, più precisamente, dal termine escabeche, che vuol dire inzuppare.

La preparazione è semplice, ma c’è bisogno di qualche accortezza per ottenere una frittura croccante e leggera e una marinatura equilibrata, come da tradizione.

Iniziamo lavando e spuntando le zucchine e tagliandole a rondelle di circa 3 mm. Scaldiamo abbondante l’olio di semi in padella e friggiamo poche zucchine alla volta.

Non appena assumono un bel colore dorato, scoliamole su carta assorbente e dedichiamoci alla preparazione del condimento.

Tritiamo grossolanamente l’aglio e la menta e aggiungiamo olio EVO, aceto e sale fino, amalgamando con una forchetta.

Condiamo le zucchine con l’emulsione ottenuta, mescoliamo e lasciamo riposare in frigo almeno un paio d’ore prima di servire in tavola.

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Autore Carolina Barra

Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.

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