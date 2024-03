ZTL per i bus turistici, parte la sperimentazione a Napoli

In via sperimentale, per un anno, a partire dal 25 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Entra in vigore lunedì prossimo, 25 marzo, in via sperimentale per un anno, la zona a traffico limitato per i bus turistici nelle aree Centro Storico, Posillipo, Toledo – Decumani – Carmine.

Il provvedimento del Servizio Strade, Viabilità e Traffico fa seguito alle delibere di Giunta del 2020 e dello scorso 13 marzo.

L’accesso alla ZTL dei veicoli destinati al trasporto delle persone con 8 posti a sedere oltre il sedile del conducente è subordinato al pagamento di un ticket acquistabile online previa registrazione sul sito https://smartmobility.anm.it.

Il contrassegno di pagamento va esposto sul parabrezza del veicolo. Le tariffe variano a seconda delle dimensioni del bus, allo standard europeo sulle emissioni e alle fasce orarie. Previsti anche abbonamenti mensili e annuali e carnet da 50 o 100 ingressi.

In tutte le zone a traffico limitato e nelle adiacenze di esse sono state individuate delle aree di sosta breve e sosta lunga.

L’accesso alla ZTL San Martino sarà regolata con un successivo provvedimento poiché attualmente non è fruibile a causa della temporanea chiusura al transito di parte di via Morghen.

Maggiori informazioni su https://www.comune.napoli.it/ztl-bus-turistici