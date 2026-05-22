ZLS, Mari: Figura Commissario decisiva per entrare in fase operativa

Il Consigliere: ‘La sua figura sarà scelta dal Presidente di Regione attraverso un avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza professionale’
Riceviamo e pubblichiamo.
L’istituzione del Commissario della Zona Logistica Semplificata è un ulteriore passo in avanti verso la fase operativa di questo progetto.
Lo afferma il Consigliere regionale Emanuela Mari, Fratelli d’Italia, all’indomani dell’approvazione in aula del provvedimento presentato dall’Assessore Righini.
Mari conclude:
La sua figura sarà scelta dal Presidente di Regione attraverso un avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza professionale.
Per tutti i Comuni ricompresi nella ZLS, si tratta di un interlocutore indispensabile per mettere a terra sui territori le normative fiscali che renderanno questo strumento una leva concreta per lo sviluppo dell’economia del mare e per l’interconnessione con le aree interne del Lazio.