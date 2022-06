Zingaretti: ‘Alla Festa della Musica evento finale LAZIOSound’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Aspettando il festival LAZIOSound al Castello di Santa Severa, previsto a fine luglio, questa sera in occasione della Festa della Musica, al Parco Schuster di Roma la Regione Lazio ha deciso di organizzare un appuntamento speciale: Max Gazzè in concerto con l’opening di Alfa e i neo vincitori dell’ultima edizione di LAZIOSound: il Duo Ciampa Piccotti per la categoria I LOVE MOZART, Federico Buccini & JEMMA Label per Jazzology, i PITCHES per God is a Producer, Polemica per Urban Icon, Eko Orchestra per Borderless e i biVio per Songwriting He-roe.

L’evento è gratuito, e sarà una grande festa per far conoscere a tutti la bravura, l’audacia e le straordinarie capacità musicali dei giovani protagonisti di LAZIOSound, il progetto pensato per chi vuole inseguire il proprio sogno artistico e mettersi alla prova su un vero e proprio palcoscenico.

Un desiderio che grazie alla Regione Lazio diventa realtà.