Zia Tita e l’empatia

Ho sempre avuto il problema dell’empatia. Nel senso buono del termine, ovvero che ce l’ho.

L’empatia non è stata scoraggiata nemmeno dalla città che abito, che tuttavia mi ha nutrito anche la diffidenza, dal momento che la fregatura si è spesso nascosta dietro la cordialità, come Nanni Loy ed i suoi pacchi ci hanno insegnato, e, in questo caso, la parola PACCO identificava SEMPRE una fregatura.

Quindi, quando l’offerta è troppo conveniente, mi si drizzano le orecchie e, a volte più per disinteresse che per parsimonia, vado oltre.

Non sono mai stata una donna dai facili entusiasmi, e con l’età sono aspetti che non progrediscono. Ma da sempre non resisto alla gentilezza, la promuovo in maniera autonoma e sono subito conquistata da chi è gentile con me.

Con la figlia della portiera e il di lei fidanzato siamo fermi da quindici minuti nel traffico.

Non ne sono mai troppo esasperata, anche perché lo vivo poco, ma i miei giovani accompagnatori sono già quasi allo sclero, come dicono loro.

– Per me funziona come per la strategia del dolore. – Cioè?

Mi chiede subito Simone.

– Cioè che quando sento un forte dolore emotivo, se perdo qualcuno a cui voglio bene e cose così, mi obbligo a pensare, dopo un po’, ostinatamente a qualcos’altro. In maniera caparbia proprio. Perché, vedi Simone, se non ti allontani dal dolore poi finisci per essere SOLO quello.

Ero particolarmente contenta di questa versione di Tita vecchia saggia, che mi concedo raramente e poi volevo sul serio che la smettessero di arrabbiarsi e parlare solo del traffico, quando un lavavetri si è letteralmente steso sul parabrezza, e quasi lo sfonda.

Il rumore fortissimo ci spaventa e coincide con la goccia che fa traboccare il vaso.

– Ma sei pazzo o cheeee? – Scusa scusa… io inciampato. Scusa…

Il ragazzo è talmente mortificato che io e la figlia della portiera lo abbiamo perdonato subito. Ma Simone non crede affatto che lui sia inciampato, scende dalla macchina e comincia a urlare contro il lavavetri, pensa che tutta la scena sia volta solo a spillarci dei soldi…

– Sai perché? Perché siamo due giovani imbecilli e una vecchia arzilla.

A quel punto, prima che la questione diventi internazionale, con la figlia della portiera fuori di sé per essere stata definita imbecille e soprattutto perché io sono stata definita irrispettosamente una vecchia, sentiamo un clacson isterico dalla macchina che ci segue nel traffico. Ne esce dal lato del passeggero una donna altissima.

Ha un cappotto lungo fino a terra, una sciarpa rosa di finte piume di struzzo, i capelli biondi fissati sulla cima della testa, perfettamente truccata con ombretto blu e rossetto rosso fuoco, nonché una quantità di rughe che la collocano tra le coetanee di Tutankamon Primo.

– Ueeeeeeeeeee guaglioooooo, m’eccis.

Che tradotto voleva dire che l’aveva uccisa, ovvero che l’aveva enormemente esasperata, e, per dirlo, ha aperto la bocca e dimostrato di non conservare nemmeno uno dei suoi denti.

– Come ti chiami? – Alfredo. – Jaaaa ma chisto mi vuole proprio sfottere zia Tita. Poi dite che sono io.

Il lavavetri ci ha chiesto un passaggio, il traffico si è sbloccato e volevamo sfuggire tutti al fantasma biondo e senza denti che ci aveva aggredito.

– Ovvio mio nome no Alfredo, ma tu poi non sai dire bene, quindi meglio tu dire Alfredo, capito ora? – Dove vai adesso Alfredo?

Insisto io per amor di pace.

Alfredo mi spiega che va a Castel Volturno con il treno, per questo va bene se lo lasciamo a piazza Garibaldi. Vorrei aiutare questo ragazzo, mi ricorda i miei nipoti, ma so anche che non è facile e non bastano soldi sparsi e buona volontà.

Chiedo allora alla figlia della portiera di copiare su un foglietto il numero di padre Giuseppe dalla mia rubrica del telefonino, so che lui non è nuovo a queste situazioni e se Alfredo vuole, un aiuto lì lo potrà trovare.

Lo salutiamo mentre si allontana e Simone insiste a regalargli il numero di un fumetto che lui ha già letto, per il suo viaggio in treno. Alfredo alla fine lo accetta e va via a razzo. So che Simone è più dispiaciuto che arrabbiato adesso.

Arriviamo finalmente allo studio dell’avvocato Canossa che ci sta aspettando.

– Quando i burocrati pretendono che le formiche se ne stiano dritte dritte in fila, mentre i dinosauri sono lasciati liberi di distruggere tutto. Ma abbiate paura della massa delle formiche, capito no? – No avvocato, francamente no. – Voglio dire che nonostante le trame della burocrazia finalmente siamo riusciti a risalire alla proprietà della casa della signora Silvia DI Marino.

Silvia Di Marino sono io, anche se tutti mi chiamano Tita. Come ha iniziato a fare mia nipote Rosanna, che non sapeva dire bene il mio nome. Comunque questa è un’ottima notizia. Vuol dire che potrò finalmente fare un giardino verticale del mio balcone. E senza cause possibili attaccate al fatto che invece del DI all’anagrafe qualcuno aveva scritto DE.

E sono ottant’anni che lotto con Silvia Di Marino o De Marino per essere la sola proprietaria di casa mia.

– Lei sa signora Silvia che solo grazie alla simpatia che lei da subito mi ha inspirato, sono riuscito a risolvere questa faccenda in SOLI quattro mesi. – Carissimo, ne sono talmente convinta, che la stessa empatia che provo per lei, mi induce a fornirle almeno la metà dello sproposito chiesto e ottenuto per il doppio del tempo. – Ah… ma sa io devo mantenere uno studio con tante persone anche giovani… – Sì, sì

Interviene la mia amica preferita, figlia della mia portiera.

– Conosciamo Carmen benissimo, una delle sue praticanti.

L’accenno a Carmen lo fa arrossire, dal momento che quello che le danno in cambio delle sue ore di lavoro, da tre anni, praticamente non le paga nemmeno le spese di trasporto.

Insisto poi io:

– Adesso che ci ripenso, la storia dei dinosauri e delle formiche comincia ad essermi più chiara. E a questo proposito, proprio oggi, mentre ero in sala di attesa, ho detto a Carmen ed ai suoi colleghi che, sicuramente, per Pasqua lei farà un bel gesto nei confronti di questi ragazzi… Vero avvocato? – Cara signora! Ma certo. La sua veneranda età mi è di esempio e provvederò, come lei dice… adesso dovete scusarmi, ma altre persone necessitano della mia empatia.

Non mi toccano né il riferimento alla mia età, né l’ironia sull’empatia. La figlia della portiera, però, non sa andarsene senza avere l’ultima parola.

– Avvocato, prenderei un appuntamento la prossima settimana per un problema di lavoro del mio fidanzato Simone, parlo con Carmen?

Sono certa che un appuntamento con il giovane intemperante Simone è uno sgambetto per la serenità futura di questo avvocato, ed anche un monito. Un po’ titubante per la consapevolezza che non si libererà facilmente di noi, l’avvocato ci accompagna alla porta.

Fuori dal palazzo ci guardiamo intorno e non vediamo né Simone, né la sua auto.

– Eccolo, eccolo.

La figlia della portiera mi guarda e sorride, come solo chi ama nei primi mesi di vita di una relazione, sa fare.

Seguo il suo sguardo e vedo Simone e la sua auto parcheggiati accanto ad un giovane lavavetri, fermi entrambi al semaforo. Il ragazzino guarda un fumetto nuovo di zecca, mentre Simone gli tiene asta e secchio.