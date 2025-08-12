Zia Tita e il Ferragosto

Il tempo delle vacanze è sempre lo stesso, qualcuno si presenta alla mia porta, quella dell’anziana più in salute del palazzo, ovvero la sottoscritta, allo scopo di appiopparmi l’occhiatina di controllo salva coscienza a quelli che, comunque fregandosene di genitori e affini, hanno deciso di andarsene beatamente in ferie e lasciare a bollire il pollo anziano nell’acqua del suo brodino.

Sono anni che va avanti questa storia, almeno dai miei settantacinque, dunque un bel po’.

La prima volta mi sono indignata, ma sapete come dice il famoso autore, anzi la di lui madre trapassata:

hanno tutti ragione.

Quindi, ecco che si presentano alla mia porta per chiedermi di dare un occhio alla mamma ottantenne, che comunque sa badare a sé stessa, ma sai zia Tita il quindici di agosto, magari qualche brutto ceffo adocchia la vecchia sola e se ne può approfittare.

Ora, vedete, io non è che sia alta e forte, ma a loro basta aver dato l’incarico a qualcuno che non sono loro, quelli che sbafano vitto e alloggio tutto l’anno o solo la quota pensione, ma ad agosto l’anziano puzza come il pesce vecchio di qualche secolo.

Mi è venuta così l’idea, dopo qualche tempo che andava avanti questa storia, Natale e Capodanno inclusi chiaramente, insomma quei periodi dove il noi non include più quello che perlopiù rompe i coglioni.

Contrariamente a qualunque etica, allora, mi sono messa d’accordo con la figlia della portiera e insieme chiediamo dieci euro al giorno per andare a controllare che i loro parenti restino vivi, dentro le loro case con aria incondizionata e amore a condizione che che qualcuno si tenga l’anziano di turno quando il troppo è troppo, ma non lo è mai quando serve.

Insomma… a questi qui non gli pareva vero che ci accontentassimo solo di dieci euro al giorno visti i rincari della vita. Sia chiaro noi, lo avremmo fatto anche gratis, ma gratis desta sempre qualche sospetto. Quest’anno siamo arrivati a dieci vecchi, me esclusa chiaramente, dunque 100 euro.

L’appuntamento è alle dieci di sera sulla terrazza condominiale. Viene a suonare la fisarmonica il fratello di Cinzia, Mattia, che porta pure i taralli caldi e la birra fredda. Il pacchetto di cento euro al giorno gli sta più che bene.

Ancora qualcuno fuma, per cui tra fumo e fumi questi dieci dannati giorni passano. Ci sono delle regole però: vietato parlare di figli e nipoti fedifraghi, nonché divieto assoluto pure per le prime serate di RaiUno e i programmi della De Filippi.

Io non mi abituo a questa mancanza di umanità e sono certa che se anche non ci fossimo io e la figlia della portiera, questi qui se ne andrebbero comunque, sarà quel che sarà

Sono certa pure che piangerebbero come fontane per la malcapitata aggredita e derubata dal ladro indisturbato che ti entra dentro casa certa della tua solitudine di mezza estate.

Ma che possono mai fare? Già se li sorbiscono l’anno intero…

In un rigurgito di amore filiale Marco, invece, quest’anno ha deciso di restare con la madre.

La povera Gilda era distrutta dalla prospettiva di perdersi la musica ed i taralli caldi, ma, d’altra parte, un figlio devoto di questi tempi, dove lo trovi?

– Mamma non è più tempo di lasciarti sola.

mi dice Gilda

– Capito? Se ne è fregato per tanti anni! – Ma scusa, Gildina bella, allora come hai fatto a liberarti e venire stasera? – Aspetta aspetta… non mi hai fatto finire. Si è scoperto che tanta generosità era legata al litigio con Roberta, che si è invaghita del suo veterinario. Ma poi il suo migliore amico Guido gli ha offerto la Sardegna a mezza pensione e mezza quota… ed io sono tornata la supernonna autonoma.

Un urlo squarcia, si fa per dire, la pace della conversazione.

– Si era detto che non si parlava degli stronziiiiiiii.

Devo ammettere che sugli affetti si ha sempre il nervo troppo scoperto.

Riporto la pace e mi godo la fisarmonica di Mattia, un bellissimo estratto dal Favoloso mondo di Amélie.

Mi rendo conto che queste serate, nella loro strabordante follia, mi lasciano però un velo di tristezza. Molti giovani mi chiedono spesso se ho paura che una volta morta non ci sia nulla, non esista un aldilà. Eppure, credetemi, a volte mi basta andarmene da qua.

Mi giro e vedo Gilda bagnata fradicia.

– Mio dio.. ma cos..

Non faccio in tempo a finire la frase che vengo presa in pieno da una secchiata di acqua.

Alfonso, del 3D, un ottantatreenne deficiente ci sta facendo il gavettone di Ferragosto.

Questo risolve i problemi dei tre quarti dei parenti dei presenti, che hanno tutti inserito l’aria condizionata a palla e a tempo, non resettabile per via della demenza senile, nelle case di nonni e genitori. Moriranno, di certo, prima di essere riusciti ad asciugarsi.

Devo ricordare di farmela installare per tempo l’anno prossimo.