Zia Tita e i mali di stagione

Niente treni, niente aerei, niente metro, niente pullman nei dieci giorni che precedono Natale.

Ho fatto il vaccino, come tutti gli anni, ma so che arriveranno le cene e i pranzi di Natale e qualche giovane nipote scavezzacollo avrà ballato a torso nudo in discoteca con la cravattina al collo, qualche altro avrà abbracciato, condividendo saliva, un bel numero di coetanee nello spazio aperitivo e giaceranno mezzi morti sul divano del salotto di qualche cugina.

Quindi, nonostante il vaccino, in una forma anche blanda, l’influenza mi intercetterà e cercherà di uccidermi.

Negli anni precedenti ho tentato di sottrarmi e restare barricata fino al dieci gennaio, ma i miei parenti si intristiscono a sapermi sola nei giorni di Natale. Invece, farmi rischiare la vita, non li intristisce affatto.

Come da copione, quest’anno è toccato a Davide. Febbre, raffreddore, mal di gola, tutto il cucuzzaro. Ed io, adesso, sono qui seduta sulla mia poltrona preferita, con in mano il libro che non riesco a leggere, in ascolto della mia gola che mi pare già mi pizzichi un po’.

Hanno suonato, apro la porta a Margherita e Titinella, la cagnetta, con il suo occhio strabico, mi sorridono sbilenche.

– Tita, ammazza che brutta cera! – Grazie altrettanto! – Vabbè vestiti dai, usciamo. – Ma che sei matta. Hai appena detto che ho una brutta cera. Da qui non mi muovo.

Mezz’ora dopo sono sul lungomare al sole con la mia vicina e il cane, che sbatacchia la testa a destra e sinistra per tentare di mangiare il vento.

Mi concentro sulla gola e cerco di sentire se mi pizzica… ma con tutto ‘sto vento sicuro mi ammalerò. Non sono ipocondriaca, anzi, ma non riesco a sopportare di stare male e di non poter uscire per giorni, di sentire la testa pesante, e, peggio di tutto, avere la gola in fiamme.

Titinella continua la sua lotta con il vento, viene disturbata da un giocoliere del semaforo, che fa volteggiare birilli sulle nostre teste, mentre aspetta di nuovo il rosso per esibirsi tra le macchine in fila.

– Come ti chiami? – Adriano! – Ah che bel nome. Vieni che ti offriamo un caffè. – No grazie signora, adesso scatta il rosso e non mi posso allontanare altrimenti l’indiano con le rose, mi ruba il posto.

Effettivamente, dall’altra parte della strada c’è un indiano in giacca e cravatta con un fascio di rose che hanno visto tempi migliori.

– Aaaahhhh Tita! Senti che bel sole, non fa nemmeno freddo.

Siamo sedute al tavolino sul lungomare Caracciolo e la giornata è effettivamente stratosferica. Vedo il Vesuvio e le isole, l’aroma del caffè mi arriva alle narici, la mezza sfogliatella a testa, sta facendo il suo dovere… e mentre respiro a pieni polmoni, cercando di ignorare le ossa che scricchiolano, una tedescona, o presunta tale, al tavolo accanto, va di concerto di starnuti. Lo so, mi ammalerò. È matematico.

Mi risale il cattivo umore e vorrei solo tornarmene a casa e mettermi con la coperta su fino agli occhi, quando Margherita comincia a parlare del suo ritorno di fiamma con Attilio.

Questa notizia mi allarma ancora di più. So che ricominceranno a darmi il tormento con le loro liti quotidiane e che lui troverà di nuovo scuse strampalate per venire da me, a qualsiasi ora del giorno, per chiedermi consigli che non seguirà.

Intanto, Titinella è riuscita a ingoiare una mosca che si era posata sul manto stradale proprio accanto alla sua zampa. Incredibilmente ha trovato la coordinazione utile a farne un sol boccone.

– Dalla tua reazione capisco che facevo bene a sospettare che provi qualcosa per Attilio.

Quando si parla della goccia che fa traboccare il vaso! Di cui io sono da sempre grande fan.

Eccomi pronta a dare sfogo a tutta mia esasperazione per questi vecchi incapaci di accettare il tempo che passa, che cercano di inventarsi nemici immaginari e dare seguito a storie di amore inventate nelle loro teste.

Ma io sono stufa. Sono stufa di fingere che sono persone normali, sono stufa di dare seguito alle loro follie, rispondendo in maniera pacata e sensata. Per cui lascio un po’ di monete sul tavolo, mi alzo e me ne vado.

Margherita mi richiama già dispiaciuta. La verità è che dovevo restarmene a casa. Senza inventarmi che mi avrebbe fatto bene. Avrei dovuto dare ascolto ai miei stati d’animo, che la sanno lunga e cercano di salvarmi dal nulla cosmico che cerca di inghiottirmi.

Mi allontano con il mio miglior passo svelto, cercando di capire se il disorientamento che sento nella testa è dovuto alla rabbia o all’influenza. Arrivo all’ultimo tratto di strada e giro per il giardino al centro del parco, per raggiungere la mia palazzina.

– Zia Tita, entra, mamma ha fatto la minestra maritata, prendine un po.

La figlia della portiera conosce tutte le mie fragilità. E sa che non resisto alla minestra maritata.

L’unica con cui posso concorrere in cucina è proprio la portiera. Sono una cuoca stratosferica, cosa che non tengo mai troppo nascosta, perché come faccio pizza di carciofi e polpette di melenzane è da primato.

Ma la minestra maritata suppone giorni di preparazione che, ultimamente, non ho voglia di avere. Tipi diversi di verdure, carne da sgrassare in brodo i giorni prima… insomma entro volentieri a prenderne una scodella.

Il profumo della minestra aleggia in tutta la portineria, mi commuovo. Faccio gli occhi lucidi e la figlia della portiera mi prende la mano.

– … ma cos’hai? – I giorni di Natale mi fanno venire voglia di morire. – Perché dici così? – Molti miei amici, i miei fratelli, i cugini, oggi non ci sono più. L’allegria dei nipoti, le luci, il buon cibo… è diventato tutto parte di ogni giorno. Non sento la magia, ma solo l’esasperazione e non voglio fare finta che non sia così.

La minestra ce la mangiamo insieme, che si è fatta ora di pranzo, e nessuna delle due donne vuole che lasci la portineria così triste.

– Zia Tita ti squilla il telefono… – Rispondi tu per favore.

È Margherita vuole scusarsi.

Forse anche io ho esagerato. Arrivano lei e Titinella nella portineria, con un vassoietto di dolci. Che a fine minestra ci stanno proprio bene.

Ci raggiunge Attilio e poi l’amministratore e il figlio arrivati a fare gli auguri di Natale alla portiera.

In capo a un’ora siamo in venti dentro la portineria, io sorrido e parlo di amenità che non capisco, ma non voglio che la figlia della portiera viva con me l’angoscia di questi momenti. Non è giusto.

Titinella vomita sotto il tavolo mezzo bignè, che non si sa da chi è riuscita ad ottenere, l’amministratore sta spiegando il nuovo tabellone della differenziata come se declamasse ‘A Livella, Martina sta togliendo l’aria ai genitori perché vorrebbe un secondo gatto che fa compagnia al primo, visto che di una sorellina non se ne parla proprio… ed io piano piano guadagno la porta.

Ma la minestra maritata ne valeva la pena. Appena varcata la soglia il silenzio di casa mia mi viene incontro affettuoso.

Respiro profondamente e mi accoccolo sulla poltrona, chiudo gli occhi, mi stringo il plaid e parlo un po’ con mia sorella Maria, che è morta oramai troppi anni fa.

Mi mancano. Persone che hanno visto le cose che ho visto io, hanno attraversato gli stessi anni, assaggiato gli stessi sapori, annusato gli stessi profumi. Mi tengo stretta questa nostalgia nel tepore della mia tana e scivolo nel sonno.

Ciccilluzzo che cinguetta mi sveglia. Mi schiarisco la gola e felicemente sento che non mi fa male! Evviva! L’ho scampata. Con rinnovata energia mi metto all’opera e appena pronta per la spesa settimanale inforco occhiali da sole e stampo un sorrisone.

Prima di allontanarmi faccio uno squillo a Margherita per chiederle se vuol venire con me a far la spesa. Mi risponde Attilio. Margherita è a letto con la febbre alta. Il sorriso sulla mia faccia continua imperterrito ad allargarsi.

Volete la guerra? E guerra sia!

A passo veloce mi avvio verso la metro… ho deciso di consegnarmi al nemico. Mi siedo tra un ragazzo attaccato al fazzoletto e una giovane mamma che tiene la mano sulla fronte della sua bambina.