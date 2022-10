Zhu Ting, fuoriclasse della Savino Del Bene Volley, in Regione Toscana

L’atleta, nuovo rinforzo della squadra di Scandicci, detentrice della Challenge Cup, sarà presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

La fuoriclasse cinese Zhu Ting, nuovo rinforzo della Scandicci Savino Del Bene Volley, squadra detentrice della Challenge Cup, sarà presentata martedì prossimo, 18 ottobre, ore 13:00, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale della Toscana.

Alla conferenza stampa, assieme alla giocatrice nazionale della Cina e al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interverranno il coach della squadra che si appresta a disputare il campionato di Serie A1 femminile, Massimo Barbolini, nonché il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani.

Sono stati inoltre invitati l’Assessore toscana Monia Monni e il Consigliere regionale Fausto Merlotti.

La conferenza stampa di martedì sarà anche l’occasione per fare il punto sul campionato ormai alle porte, a cui lo Scandicci Savino Del Bene Volley, dopo il successo in Europa con la Challenge Cup, si presenta come una delle formazioni favorite per la vittoria finale.