Zappulla DMN Company alla V edizione di ‘Antichi Scenari’

La rassegna è ospitata nell’ambito della I edizione di ‘Officine Rione Terra’ di Pozzuoli (NA)

Mercoledì 9 agosto, a partire dalle ore 20:00, al Rione Terra di Pozzuoli (NA), sulla Terrazza di piazza Centimolo, arriva la Compagnia Zappulla DMN Company che danzerà su musiche dal vivo.

L’evento, ad ingresso libero, è targato ‘Antichi Scenari’, rassegna giunta quest’anno alla V edizione con la direzione di Veronica Grossi e ospitata da ‘Officine Rione Terra’ che proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024 con eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia.

Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.