Zamperini su incontro Consiglio regionale Lombardia e Svizzera

Riceviamo e pubblichiamo.

È quanto commenta, in sintesi, il Consigliere di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini a seguito del vertice istituzionale con il presidente del Gran Consiglio della Repubblica e del Cantone Ticino, Michele Guerra.

Il momento di scambio ha avuto luogo oggi a Palazzo Pirelli nell’ambito dei lavori della Commissione Speciale ‘Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera’, presieduta da Zamperini.

Zamperini commenta:

Non solo strette di mano, siamo andati oltre il formalismo, per questo siamo soddisfatti dell’incontro con il Presidente Guerra.

Lombardia e Svizzera stanno lavorando insieme su progettualità che hanno ricadute non solo sui rispettivi territori.

Le infrastrutture per la mobilità e i corridoi per le merci sono strategici per l’intera economia europea.

Le nostre intenzioni sono chiare vogliamo lavorare con il fine di creare una solida alleanza territoriale.

Lombardia e Ticino lo stanno facendo dal 2108 attraverso un continuo dialogo sia a livello tecnico, sia a livello politico. Solo insieme possiamo dare risposte ai problemi che interessano i nostri territori.

Resta centrale la mobilità transfrontaliera sia di uomini sia mezzi. A tal proposito ricordo l’approvazione all’unanimità della mozione per la regionalizzazione dei servizi di navigazione sui laghi lombardi.

Lo scambio continuo ha permesso di raggiungere risultati anche sul fronte legislativo, com’è accaduto sul tema dell’autoresponsabilità nei sentieri di montagna.

Risolveremo in questo modo anche tematiche come trasporto di merci e la gestione della fauna selvatica transfrontaliera e altri temi di minore impatto che restano irrisolti.

Se non siamo in grado di affrontare i piccoli problemi, perdiamo in partenza sulle sfide più ambiziose. Sappiamo inoltre che chi viaggia da solo viaggia più veloce, ma chi lo fa insieme va più lontano.

Vogliamo quindi calendarizzare questi momenti organizzandoli sia a Milano sia nel territorio elvetico.

Infine, lavoreremo a una lettera di intenti congiunta che possa essere da impulso allo sviluppo ai progetti strategici per entrambi i territori come la realizzazione delle infrastrutture e la programmazione Interreg.