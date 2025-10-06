Zamperini su firma disciplinare incarico nuova Caserma Comando VVF Lecco

Il Consigliere: Ogni promessa è debito: ora avanti con impegno e rapidità

Un passo decisivo verso la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco: oggi è stato ufficialmente firmato il disciplinare di incarico che affida i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità dell’intervento.

L’accordo è stato sottoscritto da un lato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna – in qualità di Stazione Appaltante per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; dall’altro, dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato dall’architetto Piero Luconi, vincitore del concorso internazionale di progettazione bandito nel 2019.

Dopo oltre trent’anni di attesa, la città di Lecco potrà finalmente contare su una struttura moderna, funzionale e adeguata agli standard operativi richiesti, destinata a sorgere in viale Don Giovanni Ticozzi, su un’area demaniale di circa 14.000 metri quadrati.

L’investimento complessivo previsto è pari a 12,5 milioni di euro.

Il cronoprogramma stabilisce la consegna del progetto definitivo entro 160 giorni e, a seguire, del progetto esecutivo entro ulteriori 80 giorni.

Il Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia commenta:

Ogni promessa è debito. Lo avevamo preso come impegno, ed oggi possiamo dire che dopo oltre vent’anni di attesa, pur con un considerevole ritardo, partono i lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco. Ora serve lo sforzo, la concentrazione e l’impegno a fare rete da parte di tutti affinché la nuova caserma venga realizzata nel minor tempo possibile. Auspichiamo che il 2026, oltre che il lascito dei Giochi Olimpici invernali, dove anche i VV.FF. di Lecco saranno impegnati, ci regali anche la posa della prima pietra della nuova Caserma. Lo dobbiamo ai nostri pompieri, a coloro che combattono le fiamme per salvare vite, che ogni giorno, con professionalità e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e del territorio assieme ai tanti volontari, che sono presenti con i loro Distaccamenti.

Zamperini sottolinea inoltre il lavoro di squadra e la sinergia istituzionale che hanno consentito di sbloccare un progetto da anni atteso dalla comunità lecchese:

Un ringraziamento sentito al Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, Ing. Antonio Giulio Durante, al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, Ing. Fabrizio Piccinini, e al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco, con il quale in questi mesi ho avuto un costante e costruttivo confronto.