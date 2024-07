Zamperini: Oltre 2,6 mln per acquisto attrezzature sanitarie ASST Lecco

Il Consigliere: ‘Ribadito un principio fondamentale: in Lombardia, nessuno resta solo’

Importanti risorse in arrivo per l’ASST Lecco: grazie ad un Ordine del Giorno al Bilancio di Assestamento, con primo firmatario il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che impegna Regione Lombardia a provvedere al finanziamento degli interventi richiesti dal territorio.

Così, saranno destinati all’azienda sanitaria socio-territoriale 2.664.200,00 euro per l’acquisto di attrezzature ed arredi sanitari, destinati al Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco ed al Presidio Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate.

Il Consigliere Zamperini afferma:

Rispondiamo alle esigenze manifestate dai vertici dell’ASST impegnando risorse che permetteranno il supporto alla diagnosi, l’acquisto di attrezzature e arredi sanitari, con specifiche apparecchiature per la cura delle persone. Con queste importanti risorse vogliamo ribadire un principio fondamentale, cioè che in Regione Lombardia, nessuno resta solo. La Provincia di Lecco ha le potenzialità per offrire un servizio sociosanitario di eccellenza. I 76 milioni di euro destinati alle ASST lombarde con l’assestamento di bilancio, sono un segno concreto di quanto Regione Lombardia creda nella sanità territoriale, difendendo ogni presidio e dimostrando attenzione primaria anche a Lecco. Voglio ringraziare, in particolare, il Direttore Generale, Marco Trivelli, e tutto il personale sanitario, compresi i numerosi primari e medici, che in questi mesi mi hanno manifestato le loro specifiche esigenze prioritarie. Questo è certamente un primo intervento che va nella giusta direzione, cioè quella dell’ascolto, del supporto e della valorizzazione di coloro che sono in prima linea ad operare nei nostri presidi sanitari. A tutti loro, vanno i miei ed i nostri ringraziamenti per il lavoro straordinario che fanno ogni giorno a servizio dei lecchesi bisognosi di cure ed attenzioni.

Nel dettaglio, per l’ospedale di Lecco si prevedono risorse da destinare ad apparecchi per l’anestesia, agli studi neurovegetativi, elettrocardiografi, centrali di monitoraggio, videolaringoscopi carrellati, letti da terapia intensiva e per la gestione delle urgenze.

Per il pronto soccorso di questo nosocomio, tra le voci di investimento figurano: elettrobisturi per la sala operatoria, un neuronavigatore e altre attrezzature e arredi sanitari.

Per il pronto soccorso di Merate si investe, invece, su una centrale di monitoraggio completa. Per la radiologia di Merate è in arrivo un ortopantomografo per la diagnostica toracica e scheletrica.