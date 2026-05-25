Zaino con mezzo chilo di droga, indagini Polizia Locale Napoli

Il rinvenimento nei pressi di un parco residenziale situato nella zona di via Sant’Antonio a Capodimonte
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Personale della Polizia Locale in forza all’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali libero da servizio ha rinvenuto, nei pressi di un parco residenziale situato nella zona di via Sant’Antonio a Capodimonte, uno zaino contenete mezzo chilo di stupefacenti.
La sostanza è stata sequestrata e fatta esaminare dal Gabinetto interregionale della Polizia Scientifica della Polizia di Stato.
La Polizia Locale ha avviato un’attività investigativa per individuare i detentori delle sostanze illegali anche acquisendo immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza attive nell’area.