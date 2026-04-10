Zahi Hawass a Cagliari per una due giorni all’insegna di Tutankhamon

Lectio magistralis sull’Antico Egitto e la presentazione del suo libro autobiografico

Riceviamo e pubblichiamo.

È certamente il più celebre tra gli egittologi e uno dei maggiori divulgatori dell’affascinante cultura faraonica a livello mondiale.

L’archeologo Zahi Hawass sarà a Cagliari venerdì 10 e sabato 11 aprile, per un doppio appuntamento nell’ambito del programma di iniziative legate alla mostra ‘Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta’.

La mostra, organizzata da Sémata Società Cooperativa e Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo, sta riscuotendo una notevole attenzione da parte del pubblico come dimostrano gli oltre 17.000 visitatori nei primi 40 giorni di apertura.

Il programma della due giorni prevede venerdì 10 aprile una lectio magistralis sull’Antico Egitto e la presentazione del suo libro autobiografico.

L’incontro col pubblico, già sold out, si terrà nel Teatro Doglio alle ore 18:00 e sarà un’occasione unica per assistere alla conferenza in cui illustrerà le sue importanti scoperte, proponendo materiale archeologico inedito.

Zahi Hawass ha riportato alla luce tombe dimenticate, ha difeso con forza il patrimonio culturale del suo Paese, ha incantato milioni di persone con documentari, conferenze e libri.

Al termine della conferenza presenterà il suo ultimo libro autobiografico, un viaggio straordinario tra scoperte, celebrità e passione per l’Egitto, in cui per la prima volta si racconta la sua storia: dagli inizi difficili da studente modesto fino alla fama internazionale.

Un percorso fatto di ostinazione, viaggi, scoperte sensazionali e incontri con attori, capi di Stato, scienziati e regnanti.

La mattina dell’11 aprile Hawass visiterà la mostra ‘Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta’, alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, per alcuni approfondimenti sulla Tomba di Tutankhamon e il suo tesoro e per il ‘firmacopie’ del suo ultimo libro ‘L’uomo con il cappello’ – FAS Edizioni, che inizierà alle ore 11:30. Il libro è acquistabile nel book shop della mostra.

Note biografiche

Zahi Hawass è un egittologo di fama mondiale ed ex Ministro di Stato egiziano per gli Affari delle Antichità. Ha conseguito una laurea in archeologia greca e romana presso l’Università di Alessandria, un diploma in egittologia presso l’Università del Cairo e un master e un dottorato di ricerca presso l’Università della Pennsylvania, dove ha studiato come borsista Fulbright.

Ha effettuato numerose scoperte di rilievo in Egitto, tra cui la Valle delle Mummie d’Oro a Bahariya e le tombe dei costruttori delle piramidi. Recentemente ha scoperto una città d’oro perduta nella Valle dei Re, che è stata scelta dalla rivista Archaeology come la scoperta più importante del 2021.

Ha scritto numerosi libri accademici e articoli scientifici sui suoi scavi, tra cui sedici libri su Tutankhamon e molti libri per bambini.

È apparso in documentari prodotti da BBC, Discovery Channel, National Geographic, History Channel, PBS e Netflix, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Emmy per un documentario sull’antico Egitto, ed è stato nominato dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti nel 2006.

Ricopre il ruolo di Ambasciatore delle Nazioni Unite per il Patrimonio Culturale Globale e di Ambasciatore dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite per il Turismo Responsabile.

Oltre al suo lavoro archeologico e alle sue pubblicazioni, Hawass tiene conferenze a livello internazionale; il suo tour del 2025 negli Stati Uniti e in Canada ha toccato 33 città.

Ha ricevuto tredici lauree honoris causa da istituzioni di tredici Paesi diversi, l’ultima conferitagli dalla Shanghai International Studies University all’inizio di gennaio 2026.