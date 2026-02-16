Zabatta sul maltempo e dissesti idrogeologici in Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

I tecnici regionali hanno effettuato verifiche tecniche a Castellammare di Stabia, dove una frana, in via Vena della Fossa, ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione perimetrali di un edificio; a Marano di Napoli dove ha ceduto un muro di contenimento nel centro storico determinando sgomberi; a Bacoli e Monte di Procida in area flegrea; a Castelvolturno e a Giugliano dove si sono determinate esondazioni alla foce del fiume dovute anche alle forti mareggiate che hanno compresso il flusso di uscita delle acque; nonché in cinque Comuni del Cilento (Pollica, Casalvelino, Vibonati – frazione di Villammare, Sapri e Pisciotta).

Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici.

Lo rende noto l’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, facendo il punto sulle attività in corso, dopo aver partecipato alle riunioni dei Centri di Coordinamento Soccorsi attivati dalla Prefettura di Napoli.

La Regione, in base alle richieste pervenute dai Comuni e sulla base di verifiche puntuali da parte del Genio Civile si è detta disponibile a garantire le risorse necessarie che terranno in ogni caso conto delle specificità locali.

L’Assessore Fiorella Zabatta ha precisato:

Dopo aver sentito il dirigente del Genio Civile ha proseguito:

Al momento il corso delle acque non è ostruito dalla frana e la situazione è monitorata. Il costone interessato è di proprietà privata ed è situato in un’area classificata a rischio molto elevato, R4, per rischio frana dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

È in corso la verifica della tipologia di intervento da effettuare per la rimozione delle strutture e dei materiali franati. Il soggetto attuatore dell’intervento che sarà eseguito in danno del privato, è il Comune, al quale la Regione garantirà il finanziamento.

Interventi sono stati avviati anche per le criticità idrauliche registrate nel comune di Castel Volturno, dove le mareggiate hanno ostruito le foci di Lago Patria e del cosiddetto lago Piatto, in località Bagnara.

La Regione ha disposto due interventi volti ad assicurare la sicurezza idraulica delle aree costiere interessate: le operazioni sono state eseguite dal Consorzio di Bonifica del Volturno in qualità di soggetto attuatore, sempre mediante il finanziamento della Regione Campania, e hanno consentito il recupero della funzionalità delle foci.

La Protezione Civile regionale ha inviato anche squadre di volontari e una idrovora per supportare le attività di rimozione dei materiali che ostruivano le foci e di assistenza alla popolazione.

A Monte di Procida, dove si è verificato un evento franoso in corrispondenza di via Petrara, sono in corso le attività necessarie alla valutazione dell’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree.

Va detto che qui è emerso che la frana ha compromesso la percorribilità stradale interrompendo la funzione di collegamento tra la frazione di località Cappella e la zona alta, nei pressi della Chiesa di San Giuseppe e Madonna di Loreto.

La Regione Campania sosterrà il Comune al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di somma urgenza.

A Marano, dove il cedimento del muro di contenimento di un terrapieno ha coinvolto un edificio di via Roma determinando lo sgombero di 93 persone e 2 animali da affezione, le aree sono state sottoposte a sequestro: l’intervento di somma urgenza sarà attuato, in danno del privato, dal Comune attraverso un finanziamento da parte della Regione.