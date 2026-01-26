Zabatta su allevamento abusivo di cani nel Napoletano

L’Assessore: ‘Tolleranza zero contro maltrattamenti e traffici illeciti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Quanto emerso a Ercolano è un fatto di estrema gravità che colpisce la coscienza civile e richiama con forza il tema del contrasto al commercio illecito di animali da compagnia, un fenomeno che genera profitti elevatissimi a discapito del benessere animale, della legalità e della salute pubblica.

Così l’Assessore regionale alla Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e acquacoltura, Politiche giovanili, Politiche di riforestazione, Protezione Civile e Sport Fiorella Zabatta, commenta l’operazione che ha portato alla scoperta e al sequestro di un allevamento abusivo di cani di piccola taglia nel napoletano, con 43 animali detenuti in condizioni gravissime.

L’Assessore Zabatta sottolinea:

Ogni cucciolo avviato alla vendita può alimentare un circuito illecito estremamente redditizio e difficile da intercettare. È un sistema che sfrutta gli animali come merce, elude le regole e mette a rischio anche la salute delle persone. Esprimo un plauso alla Guardia di Finanza – Compagnia di Portici per l’attività investigativa svolta e al personale della ASL Napoli 3 Sud per il supporto sanitario e tecnico che ha consentito di accertare le condizioni degli animali e attivare immediatamente le misure di tutela previste. Confidiamo che venga fatta piena luce sulle responsabilità e che sia applicato con rigore l’intero quadro sanzionatorio previsto dalla legge, comprese le misure a tutela degli animali sequestrati e il contrasto ai profitti illeciti.

L’Assessore ribadisce, inoltre, l’impegno della Regione Campania nel rafforzare un’azione integrata contro il traffico illecito di animali da compagnia: