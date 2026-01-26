Zabatta su allevamento abusivo di cani nel Napoletano

L’Assessore: ‘Tolleranza zero contro maltrattamenti e traffici illeciti’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Quanto emerso a Ercolano è un fatto di estrema gravità che colpisce la coscienza civile e richiama con forza il tema del contrasto al commercio illecito di animali da compagnia, un fenomeno che genera profitti elevatissimi a discapito del benessere animale, della legalità e della salute pubblica.
Così l’Assessore regionale alla Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e acquacoltura, Politiche giovanili, Politiche di riforestazione, Protezione Civile e Sport Fiorella Zabatta, commenta l’operazione che ha portato alla scoperta e al sequestro di un allevamento abusivo di cani di piccola taglia nel napoletano, con 43 animali detenuti in condizioni gravissime.
L’Assessore Zabatta sottolinea:
Ogni cucciolo avviato alla vendita può alimentare un circuito illecito estremamente redditizio e difficile da intercettare. È un sistema che sfrutta gli animali come merce, elude le regole e mette a rischio anche la salute delle persone.
Esprimo un plauso alla Guardia di Finanza – Compagnia di Portici per l’attività investigativa svolta e al personale della ASL Napoli 3 Sud per il supporto sanitario e tecnico che ha consentito di accertare le condizioni degli animali e attivare immediatamente le misure di tutela previste.
Confidiamo che venga fatta piena luce sulle responsabilità e che sia applicato con rigore l’intero quadro sanzionatorio previsto dalla legge, comprese le misure a tutela degli animali sequestrati e il contrasto ai profitti illeciti.
L’Assessore ribadisce, inoltre, l’impegno della Regione Campania nel rafforzare un’azione integrata contro il traffico illecito di animali da compagnia:
È fondamentale puntare su controlli sempre più efficaci e coordinati, sulla tracciabilità attraverso la registrazione e il microchip, sul contrasto alle vendite irregolari anche attraverso i canali digitali e sul rispetto di standard rigorosi di benessere animale.
Accanto all’attività di vigilanza restano centrali anche l’informazione ai cittadini e il sostegno alle strutture e alle associazioni che accolgono gli animali sottratti ai circuiti illeciti, perché solo una maggiore consapevolezza collettiva può ridurre la domanda e spezzare questo mercato.
La tutela degli animali è parte integrante di una strategia più ampia di legalità, prevenzione e sicurezza delle comunità. Su questo terreno continueremo a essere fermi e presenti come Assessorato.