Zabatta presiede la Consulta Volontariato Protezione Civile Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Lo ha illustrato l’Assessore regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, nel corso della Consulta regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, che ha presieduto nella riunione che si è tenuta alla Sala Emercom della Protezione Civile regionale.

L’Assessore ha detto:

Le associazioni di volontariato non si sostituiscono alle istituzioni, ma le integrano e le rafforzano in maniera sostanziale. Il mio impegno sarà quello di favorire in ogni modo una presenza sempre più qualificata e strutturata del volontariato all’interno del sistema regionale di Protezione Civile.

Intendo avviare un confronto diretto con le associazioni: sono pronta a ricevere sollecitazioni, proposte e richieste concrete per migliorare il servizio, perché chi opera quotidianamente sul territorio è il nostro miglior consigliere. Sarò sempre pronta ad accogliere istanze e segnalazioni utili.

Per questo auspico una collaborazione proficua e duratura tra istituzioni e volontariato, ma anche una maggiore presenza delle donne e dei giovani all’interno della Consulta e delle organizzazioni di Protezione Civile.