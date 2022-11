Yemen: US Navy sequestra carburante destinato a Houthi

Continuano i blitz per bloccare le operazioni di contrabbando iraniane via mare al largo delle coste yemenite.

La Marina degli Stati Uniti ha annunciato di aver intercettato la scorsa settimana un enorme carico iraniano di materiale esplosivo diretto nello Yemen nelle acque internazionali del Golfo dell’Oman.

In una nota pubblicata sul suo account Twitter il 14 novembre riporta di essere riuscita a sequestrare 70 tonnellate di carburante missilistico in una barca partita dall’Iran e diretta verso le coste yemenite.

On Nov. 8, U.S. 5th Fleet intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman smuggling lethal aid, including a large quantity of explosive material, from Iran to Yemen. [1/3]

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 15, 2022

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 15, 2022