Yemen: soldato ucciso da droni Houthi a Saada

Abbattuti diversi droni

Un soldato governativo yemenita è stato ucciso e molti altri sono rimasti feriti in un attacco di droni Houthi nella provincia settentrionale di Saada. L’attacco è avvenuto sabato 30 settembre, il secondo incidente del genere in una settimana.Hadi Tarshan, governatore di Saada, ha detto ad Arab News che gli Houthi hanno lanciato una raffica di droni carichi di esplosivo durante una parata militare. La parata era tenuta dalle forze governative yemenite nel distretto di Baqoum per commemorare il 61° anniversario della Rivoluzione del 26 settembre.

L’esercito ha abbattuto vari droni, ma uno ha colpito il bersaglio, uccidendo un soldato e ferendone altri.

Noi, residenti di Saada, conosciamo gli Houthi dal 2004 e sappiamo che non onoreranno alcun accordo o tregua a meno che non siano deboli. Quello che è successo oggi lo dimostra.

L’incidente avviene una settimana dopo che quattro soldati del Bahrein sono stati uccisi in un attacco di droni Houthi contro un gruppo di soldati della coalizione araba vicino al confine tra Arabia Saudita e Yemen.

Nonostante una significativa riduzione delle ostilità da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite nell’aprile dello scorso anno, gli Houthi hanno continuato a lanciare attacchi di terra, droni e missili contro aree controllate dal governo e posizioni militari a Taiz, Marib, Dhale, Lahi e altre province.

Gli osservatori politici e militari yemeniti hanno affermato che l’aumento delle ostilità ha lo scopo di inviare un messaggio ai sostenitori Houthi, che sono sotto pressione per pagare i dipendenti pubblici e l’Arabia Saudita.

Il Generale Mohammed Al-Kumaim ha dichiarato ad Arab News che, prendendo di mira le truppe governative e le forze della coalizione araba, gli Houthi hanno cercato di rassicurare i loro sostenitori sulla loro forza ed esercitano pressioni sul Regno affinché accettino le loro richieste.

L’intento è quello di inviare un messaggio all’interno (lo Yemen) per sollevare il morale dei loro seguaci e distogliere l’attenzione da ciò che stava accadendo a Sanaa. Inoltre, stanno inviando un messaggio all’Arabia Saudita affinché prenda sul serio le loro richieste.

Ha inoltre aggiunto che anche se il governo yemenita o il Regno rispettassero tali richieste, gli Houthi ne escogiterebbero di nuove e continuerebbero le loro operazioni militari.

Questi sono gli Houthi che conosciamo: sono trasgressori, ingannatori e traditori che sfruttano ogni opportunità per attaccare gli altri, anche durante una tregua. Quando le loro richieste sono soddisfatte, le aumentano senza fare alcuna concessione.

La settimana scorsa, gli Houthi hanno arrestato più di 1.000 yemeniti nelle città di Sana’a e Ibb, che si erano radunati per strada per commemorare l’anniversario della rivoluzione, una mossa che gli Houthi hanno visto come una sfida al loro controllo e al divieto di riunioni pubbliche.

Nel frattempo, sabato, gli Houthi hanno impedito a quattro attivisti yemeniti dell’organizzazione per i diritti Mwatana di salire a bordo di un aereo diretto ad Amman, in Giordania.

L’organizzazione ha riferito che gli Houthi hanno interrogato gli attivisti, hanno annullato i loro visti di uscita e hanno detto loro di lasciare l’aeroporto, senza fornire alcuna giustificazione per le loro azioni.