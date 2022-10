Yemen: Riad chiede di inserire Houthi tra i gruppi terroristici

Per l’Arabia Saudita la comunità internazionale deve riconsiderare la designazione della formazione filo iraniana come gruppo terroristico

Il rappresentante saudita alle Nazioni Unite ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe riconsiderare la designazione di Al Houthi come gruppo terroristico.

L’Ambasciatore Abdulaziz bin Muhammad Al-Wasel ha spiegato che la milizia Houthi ha ostacolato la tregua e ha continuato ad assediare le città yemenite.

A sua volta, il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti alle Nazioni Unite ha elogiato il ruolo dell’Arabia Saudita nello Yemen e il ruolo del Consiglio presidenziale nell’estensione dell’armistizio.

È diventato chiaro al Consiglio di sicurezza che agli Houthi non interessa la sofferenza degli yemeniti.

Queste dichiarazioni sono arrivate, dopo che l’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha annunciato, il 13 ottobre, il suo rammarico per non aver rinnovato l’armistizio nel Paese, indicando che ciò comporterebbe grandi rischi.

In un discorso davanti al Consiglio di sicurezza, ha chiesto un cessate il fuoco continuo e il rilascio dei detenuti.

Il 13 ottobre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto la sua riunione mensile sullo Yemen per discutere gli ultimi sviluppi della situazione politica, militare e umanitaria nel Paese, in particolare la tregua delle Nazioni Unite che Grundberg cerca di estendere per 6 mesi invece di due, nonostante le difficoltà e ostruzione della milizia Houthi.

Ciò è avvenuto dopo che gli sforzi internazionali non sono riusciti a prorogare il precedente armistizio delle Nazioni Unite, scaduto il 2 ottobre.

Il 2 agosto l’ONU ha annunciato che le parti yemenite avevano concordato di prorogare l’armistizio per altri due mesi, alle stesse condizioni, dal 2 agosto al 2 ottobre 2022.

Tuttavia, la scorsa settimana, la milizia Houthi ha ostacolato per la terza volta l’estensione di quella tregua, imponendo condizioni inaccettabili.