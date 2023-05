Yemen: ONU, accordo deve porre fine a violenza

Una volta per tutte

L’inviato dell’ONU in Yemen, Hans Grundberg, ha chiarito che qualsiasi accordo si raggiunga tra le parti esso deve porre fine alle violenze in modo definitivo.

Nel quadro degli sforzi in corso delle Nazioni Unite per trovare una soluzione nello Yemen, Grundberg ha annunciato di aver tenuto discussioni “franche e costruttive” con il gruppo Houthi a Sana’a sui modi per andare avanti e che qualsiasi accordo deve porre fine alla violenza in modo sostenibile, accettando un cessate il fuoco.

Mercoledì 3 maggio, durante un briefing con i media al termine della sua visita a Sana’a ha affermato che qualsiasi accordo raggiunto dalle parti yemenite deve garantire una fine permanente alla violenza, così come un aumento del numero di destinazioni e voli verso e dal suo aeroporto internazionale.

Ha rimarcato che l’accordo dovrebbe includere anche l’apertura senza ostacoli dei porti di Hodeidah e ha parlato della ripresa delle esportazioni di petrolio del Paese, dell’apertura delle strade principali a Taiz e di altri governatorati, oltre al pagamento degli stipendi dei dipendenti del settore pubblico in modo “regolare e trasparente”.

Ha anche sottolineato la necessità di concordare un processo politico globale e completarlo in modo che gli yemeniti se ne facciano carico e che sia sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Grundberg ha reso noto che oggi si recherà ad Aden per incontrare il governo yemenita e discutere anche con i funzionari sauditi e dell’Oman sulla strategia da utilizzare per andare avanti.

Ha concluso invitando le parti yemenite a compiere passi “coraggiosi” verso la fine del conflitto.

Ha affermato:

Ora è giunto il momento, più che mai, di dialogo e consenso e di mostrare volontà politica e leadership seria per raggiungere la pace.

Grundberg aveva confermato più di una volta negli ultimi tempi che le condizioni sono ora più favorevoli che mai per avviare negoziati e raggiungere una soluzione e la pace nel Paese, dopo anni di guerra.

Ha anche rilanciato gli sforzi internazionali per spingere i colloqui di pace tra tutte le parti yemenite che, il mese scorso, hanno portato al rilascio di centinaia di detenuti e prigionieri Houthi e dell governo legittimo.