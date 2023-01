Yemen: mine Houthi ostacolano processo educativo

Nonostante gli sforzi del progetto saudita Masam per bonificare le aree minate

Funzionari del progetto saudita “Masam”, specializzato nello sminamento, lo hanno confermato che le mine Houthi nello Yemen sono ancora un incubo per i civili in Yemen, nonostante tutti gli sforzi compiuti per sradicarle.

107 studenti yemeniti sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione di mine mimetiche piazzate dalla milizia Houthi in diverse scuole del Governatorato di Taiz, che hanno causato una completa paralisi dell’attività scolastica. Il processo educativo si è di fatto interrotto. Gli ordigni Houthi hanno colpito gli studenti e l’intero processo educativo. Molte scuole hanno smesso di svolgere il proprio lavoro, oltre ad aver fermato lo spostamento del personale educativo in altri governatorati.

Sono stati lanciati appelli urgenti alle squadre “Masam” che operano nella regione per chiedere di salvare le vite innocenti di studenti ed educatori.

Una recinzione è stata realizzata dopo aver isolato l’area pericolosa dal resto della zona frequentata dagli studenti per studiare. Questo per garantire la prosecuzione del processo educativo in modo sicuro e protetto, fino al completamento della completa bonifica di questa area.

I civili in Yemen hanno ringraziato il progetto “Masam” per i suoi sforzi per proteggere le scuole dalle mine e ripristinare la sicurezza.