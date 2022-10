Yemen: Londra, rifiuto Houthi a tregua minaccia la pace

Lo ha affermato Rosie Diaz, portavoce del governo britannico in Medio Oriente e Nord Africa

Dopo gli sforzi internazionali per estendere la tregua delle Nazioni Unite in Yemen, Rosie Diaz, portavoce del governo britannico in Medio Oriente e Nord Africa, ha confermato che il rifiuto della milizia di estendere il cessate il fuoco mette in pericolo le possibilità di pace.

Il rappresentante del governo di Londra ha scritto su Twitter che ora è il momento per i leader Houthi di comunicare in modo costruttivo con l’ONU.

Diaz ha invitato tutte le parti a evitare qualsiasi escalation, dicendo che questa è la migliore possibilità di pace dall’inizio della guerra e questo è ciò che il popolo yemenita merita. Ha anche indicato che gli Houthi hanno respinto la proposta di proroga della tregua il 2 ottobre scorso, aggiungendo che, dallo scorso aprile, gli yemeniti vivevano in maggiore sicurezza, viaggiavano più liberamente e il petrolio arrivava a Hodeidah.

Questi sviluppi sono arrivati ​​dopo che l’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha espresso il suo rammarico la scorsa settimana per non aver rinnovato l’armistizio nel Paese, sottolineando che ciò comporterebbe grandi rischi. Gli sforzi internazionali per estendere il precedente armistizio delle Nazioni Unite, scaduto il 2 ottobre, sono infatti falliti.

Ricordiamo che le Nazioni Unite avevano annunciato il 2 agosto dello scorso anno che le parti yemenite avevano concordato di prorogare l’armistizio per altri due mesi, alle stesse condizioni, dal 2 agosto al 2 ottobre 2022.